Foto de familia del jurado del I Premio de RRHH y RRLL de la Universidad de Valladolid. UVa

La UVa falla los ganadores de los primeros premios de Recursos Humanos para reconocer el talento directivo en Palencia

La Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid (UVa) ha desvelado este miércoles los ganadores del I Premio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Palencia.

Una iniciativa que busca reconocer la excelencia profesional en la gestión de personas y el ámbito jurídico-laboral. El ganador del premio al Director de Recursos Humanos del Año ha sido para Rubén Gil Lanseros.

El responsable de Recursos Humanos de Chocolates Trapa ha sido reconocido por sus 25 años de trayectoria en la dirección de personas, la estabilidad en el empleo y la integración laboral de colectivos vulnerables con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Nacido en Palencia y formado en la Escuela de Relaciones Laborales, Gil Lanseros ha llevado a cabo su carrera en empresas como Grupo Siro y Grupo Dia, antes de incorporarse a Chocolates Trapa en 2016, donde se encarga de los Recursos Humanos de una plantilla de alrededor de 200 trabajadores.

Durante su actividad profesional Rubén Gil se ha centrado en la mejora de las condiciones laborales, el impulso de la contratación indefinida, la prevención de riesgos y el desarrollo de acuerdos colectivos adaptados a las necesidades de la organización.

Ostenta otros galardones como el Premio Reina Sofía de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad, en 2010, así como un Premio Grupo Social ONCE, en 2018.

En la categoría de Graduado Social del Año, la UVa ha premiado a Ester Urraca Fernández, palentina con 35 años de experiencia en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Es la responsable de Urraca Asesores y Abogados y atesora una extensa trayectoria de asesoramiento y defensa de los derechos laborales. También ha presidido durante un cuarto de siglo el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia.

La carrera de Ester Urraca también está marcada por su actividad en mediación y resolución de colectivos laborales, sobre todo en cuanto a la conciliación, la protección social y la defensa de colectivos vulnerables.

Cuenta con una Cruz de San Raimundo de Peñafort, concedida en 2017, y las medallas de Plata y Oro del Colegio de Graduados Sociales de Palencia.

El jurado de la primera edición de los premios ha contado con personalidades del ámbito académico, empresarial, institucional y profesional.

Entre las personas que conforman el jurado está la vicerrectora del Campus UVa de Palencia, María Tejedor Mardomingo; el decano de Comercio y RR.LL, José Antonio Salvador, el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio; y el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 10 de diciembre, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural de la Antigua Cárcel de Palencia.