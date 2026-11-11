Los sindicatos evitan hablar de fracaso en Valladolid y lanzan su mensaje por la huelga: “Nos estamos mojando por todos”

CCOO y UGT han culminado la jornada de huelga del 11 de noviembre con una manifestación en Valladolid en “defensa de salarios dignos, el derecho a la vivienda y unos servicios de calidad, frente al encarecimiento de la vida”.

También se ha desarrollado otra manifestación convocada, como ha señalado la Policía Municipal de Valladolid, por la Asociación por la Vivienda de Castilla y León bajo el lema ‘Bajemos los alquileres, subamos los salarios’ a la que se han unido el Sindicato de Vivienda de Valladolid junto a CGT y CNT.

Todo después de que CEOE en Castilla y León haya cifrado en el 1,52% el seguimiento de una huelga con escasa acogida en nuestra Comunidad.

Antes del comienzo de ambas manifestaciones, Óscar Lobo, secretario general de UGT en Castilla y León, la secretaria general de CCOO, Ana Fernández de los Muros, y Guillermo González, portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid.

Los tres han evitado hablar de fracaso y han señalado que “hoy nos estamos mojando por todos”, en dos manifestaciones que han partido a las 19:00 horas desde la Plaza de Colón de Valladolid.

UGT

El secretario general de UGT, Óscar Lobo, ha afirmado que esta era una jornada “importante y de lucha” y ha asegurado que “hoy nos estamos mojando literalmente” y que en la manifestación “está la mejor gente del país mojándose por todos y por todas” para “mejorar las condiciones de vida”.

“Estamos luchando también por los que están en casa y en contra de los que nos están criticando y cuestionando un derecho constitucional como es el de la huelga. Estamos satisfechos por la acogida, la respuesta a pesar de las inclemencias del tiempo. En Castilla y León está habiendo una respuesta masiva. Este es un paro para avanzar”, ha señalado.

Todo por “unos salarios que no llegan” y “vivienda que no se puede adquirir”. Lobo ha explicado que la huelga general de hoy “es un punto de partida” a unas semanas de las elecciones generales.

“Hemos conseguido que se hable de los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras como es el salario, la vivienda, las pensiones y hoy tocaba parar para avanzar”, ha añadido.

Un primer paso, ha indicado, para “mejorar la vida de la gente”. En una “llamada de esperanza para mejorar las condiciones de vida de las personas de este país”.

“La CEOE se ha dedicado, con mucha celeridad, a contar personas trabajadoras. Nos sorprende. De lo que tienen que hablar es de sus cuentas de resultados, de sus márgenes y beneficios y de por qué en Castilla y León tenemos un salario mínimo inferior al resto del país y llevan tiempo bloqueando la negociación colectiva. La CEOE hoy debería haber respetado nuestro derecho a la huelga”, ha explicado Lobo.

Sobre si consideran la jornada de fracaso ha apuntado que “estamos satisfechos” con “la lucha” y que “a pesar del tiempo, está la mejor gente del país luchando por los derechos del país”.

CCOO

Por parte de CCOO, Ana Fernández de los Muros ha apuntado que “estamos muy satisfechas por el resultado de un día de huelga donde se ha ejercido un derecho que es constitucional”.

“Contra los que ponen en cuestión los derechos de la clase trabajadora, la libertad sindical y el papel de los sindicatos de clase. Hoy es un día reivindicativo. Si no conseguimos nuestros objetivos seguiremos adelante. El clamor que se ve en las calles es por un derecho a la vivienda y que la gente tiene que llegar a fin de mes”, ha añadido la secretaria general de CCOO.

También ha hablado de las pensiones y los derechos de las mujeres para “continuar defendiendo los derechos de la clase trabajadora como venimos haciendo históricamente” recordando que “todas las huelgas generales siempre han sido efectivas”.

Sobre el seguimiento se ha mostrado “satisfecha” y ha apuntado que “los servicios mínimos en los servicios públicos han sido muy abusivos” lo que “ha impedido ejercer el derecho a huelga de muchos trabajadores”.

“Ha habido bastante más presencia policial que hace 14 años y más agresiva. Ha habido momentos de tensión en algunos puntos. En Castilla y León no tanto pero en Madrid sí. Es algo que veíamos en algunas manifestaciones donde la Policía ha abusado de su capacidad de controlar a la ciudadanía hiriendo a compañeros y compañeras como ha pasado en Madrid o en Burgos, con un compañero herido. Le pedimos a la Policía que no se exceda”, ha finalizado De los Muros.

Sindicato de Vivienda

Guillermo Fernández, portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, ha asegurado que la clase trabajadora de Valladolid ha parado hoy para decir que “no soportamos más rentismo y capitalismo” y que “no vamos a perdonar a ninguno de los gobiernos que desde cualquier institución han colaborado para apuntalar el negocio de la vivienda”.

Desde el Sindicato de Vivienda de Valladolid han añadido que “fracaso no es que la clase trabajadora se movilice y demuestre fuerza” señalando que “el seguimiento es indiferente” y que hoy las calles de Valladolid y otras ciudades “han estado llenas de trabajadores que han decidido sacrificarse para demostrar que la vivienda importa”.

También importa, como ha señalado Fernández, “lo que está sucediendo” apuntando que “merece parar por ello” y señalando que “estamos hartas” en “un paso más para destruir el capitalismo y rentismo que nos ahoga”.

El sindicato de vivienda en la manifestación de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Recorridos

A las 19:00 horas partía, desde la Plaza de Colón, la manifestación convocada por UGT y CC.OO. que ha marchado por la Acera Recoletos, Plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Duque de la Victoria y Ferrari, para llegar a la Plaza Mayor de Valladolid. Allí Jesús Cifuentes ha leído un manifiesto.

Mientras que la manifestación convocada por el Sindicato de Vivienda lo ha hecho, también a las 19:00 horas desde la Plaza de Colón, Acera Recoletos, Plaza de Zorrilla, Miguel Íscar, Plaza de España, López Gómez, Plaza de la Universidad, Arzobispo Gandásegui y para llegar a la Plaza de Portugalete.

Todo, en esta jornada de huelga general del 11 de noviembre, para pedir “una bajada del precio de los alquileres y una subida de los salarios” y en “defensa de unos servicios de calidad frente al encarecimiento de la vida”.