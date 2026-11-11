El mejor bocado del mundo se decide en Valladolid: "La tapa está llamada a unirnos a todos como ciudadanos"

La mejor tapa del mundo se decide este jueves en Valladolid. La ciudad del Pisuerga desvelará esta tarde de miércoles cuál es el bocado más excelente del panorama internacional, con hasta 16 participantes llegados de países de los cinco continentes.

Además, habrá un invitado de lujo, el chef del restaurante Coque de Madrid, con dos estrellas Michelin, Mario Sandoval. El experto culinario será el encargado de presidir el jurado del X Campeonato Mundial de Tapas.

"Valladolid, que lleva 10 años haciendo el campeonato mundial y 22 el nacional, puede abanderar el concepto de la tapa", ha destacado el reconocido chef durante la inauguración del certamen.

Un acto que ha contado también con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Jaime Fernández, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Javier Labarga.

Junto a ellos, los directores técnicos del Campeonato Mundial de Tapas, Ángel Moretón, la del Campeonato Nacional de Pinchos, Ana García, y la presidenta del jurado de este último, la chef brasileña Janaína Torres.

Carnero ha destacado durante su intervención que este certamen sirve como un "homenaje a los agricultores" y ha incidido en que el concurso "implica hablar de la tapa que nos une". "Nos une en cualquier lugar, condición y circunstancia", ha sostenido.

De la misma manera, ha defendido el papel de Valladolid a la hora de aportar "transversalidad desde el punto de vista de la alimentación con un icono como es la tapa".

Sandoval, por su parte, se ha mostrado "expectante" por las elaboraciones que presentarán los 16 participantes del Campeonato Mundial y ha apelado a aportar "nuestro granito de arena a la cocina española, a la forma de comer".

Este décimo aniversario también ha contado con dos sorpresas. La primera de ellas es la edición, publicación y venta del libro conmemorativo de estos 10 años de trayectoria del certamen.

El libro recorre la historia del campeonato, muestra las recetas de las tapas ganadoras en todos estos años y también desvela las vivencias de quienes se alzaron con el premio en su momento. Puede ser adquirido en la Cúpula del Milenio, lugar donde se celebra el concurso, y la recaudación servirá para sufragar las becas de mujeres que estudien cocina en España.

Por otro lado, 12 establecimientos de Valladolid han puesto a la venta el pastel del X aniversario del Campeonato Mundial. Un bocado compuesto por chocolate, escamas de sal, aceite de oliva virgen extra y masa choux.

Los países participantes son los siguientes: Ecuador, Corea del Sur, Suiza, Uganda, Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Egipto, Estados Unidos, Tailandia, Australia, México, Malasia y Brunéi.

Por parte de España el representante será Alejandro San José, del restaurante vallisoletano Habanero Taquería, que se alzó en 2025 con el XXI Campeonato Nacional de Pinchos.