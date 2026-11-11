Rocío de Meer arremete contra los sindicatos "calladitos y pagaditos": "Hacen campaña por orden del Gobierno"

En plena jornada de huelga general del 11-N, la diputada y portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, ha lanzado este miércoles en el barrio de Pajarillos de Valladolid un duro ataque contra los sindicatos mayoritarios y contra las políticas de "fronteras abiertas".

"Los sindicatos pagaditos y calladitos a base de billetes por el Gobierno, a los que el Gobierno ha cuadriplicado sus subvenciones directas, han estado bien calladitos y han cerrado la boca ante el aumento de la inflación y de la cesta de la compra", ha afirmado, tras mantener una reunión con la asociación Pajarillos Educa.

Según la dirigente de Vox, en estas organizaciones "no se ha movido nadie" ante la crisis de la vivienda ni ante el encarecimiento de la vida y ahora, "llegan ocho años después por orden del Gobierno a hacer campaña electoral bien untados con dinero público".

Un dinero, ha subrayado, "que es el dinero que no llega a la gente que más lo necesita".

La diputada ha centrado parte de su crítica en el Ingreso Mínimo Vital. Ha revelado que en Castilla y León, de los 39.000 perceptores del IMV, "nada menos que 6.500 son extranjeros".

"Son personas que no están trabajando ni contribuyendo en nuestro país y que están cobrando de los impuestos de todos, de los españoles que madrugan y se desloman todos los días", ha asegurado.

"No hay recursos para todos"

"Lo sentimos mucho pero no hay recursos para todos, los recursos son limitados", ha añadido, recordando que existen "12 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social" y "cuatro millones que no pueden acceder a los recursos más necesarios", mientras la cesta de la compra se ha duplicado.

De Meer ha vinculado estos problemas con las "políticas de fronteras abiertas" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que "millones de personas que han entrado sin ningún tipo de control en nuestro país, de manera masiva", están tensionando los núcleos más vulnerables.

Según ha explicado, los recursos que deberían ayudar a que las personas más modestas "puedan remontar y buscarse un futuro" terminan destinados a "la industria de las fronteras abiertas" y a "todas esas ONG que al final dilapidan los recursos de todos los españoles".

La dirigente de Vox ha cerrado su intervención con un mensaje claro: "Con Vox todo esto se acabó". Y ha prometido que su partido apostará por la "prioridad nacional" para que los recursos lleguen a los españoles más humildes y no se desvíen a otras finalidades.

Las declaraciones de la dirigente de la formación de Santiago Abascal se producen precisamente el día en que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras encabezan la primera huelga general conjunta en 14 años, convocada bajo el lema de salarios, vivienda y precios.