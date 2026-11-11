José María (64), electricista con más de 40 años de experiencia: “No se ve gente joven que despunte en este trabajo”

“Seguiré trabajando duro los años que me quedan. Llevándolo lo mejor que pueda durante todo este tiempo”, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José María Valero Llorente.

Nuestro entrevistado nació en Ataquines. Vive, en la actualidad, en la localidad vallisoletana. Es electricista y suma, como él mismo nos cuenta, "más de 40 años de experiencia en la profesión”.

Cuando le preguntamos sobre si puede vivir de su negocio asegura que “a trancas y barrancas” y “echando muchas horas”.

“No se ve gente joven que despunte en este trabajo”, afirma el vallisoletano en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Me defino como una persona sencilla, trabajadora, amiga de sus amigos y que siempre estoy disponible cuando alguien me necesita”, asegura, en declaraciones a este periódico, José María Valero Llorente.

Nuestro protagonista nació en Ataquines y allí vive en la actualidad. Tiene 64 años. Toca la guitarra, le gusta cantar y jugar al mus. Está casado y tiene dos hijos.

“Recuerdo mi infancia como la de cualquier niño. Feliz y jugando en la calle. Estuve en Ataquines estudiando hasta 5º de EGB y después me fui al Colegio El Pilar, en Valladolid”, explica.

Cuando era pequeño, añade, “no tenía ninguna idea definida de lo que quería ser de mayor”. Únicamente buscaba “tener un buen trabajo y vivir de él”.

“Mi padre estuvo trabajando en una subestación e hizo alguna instalación eléctrica por su cuenta. Yo le ayudaba, ya por aquel entonces. De ahí vino que yo me dedicara a esto. Soy electricista. Instalador electricista”, recalca nuestro protagonista.

Suma muchos años de experiencia en la profesión tras completar una FP de Electricidad en el Instituto Cristo Rey de Valladolid.

Electricista

“Empiezo a trabajar en una subcontrata de Renfe. Estuve cinco meses y lo alternaba ayudando a mi padre con las piñas. El 1 de octubre de 1984, mi hermano y yo, creamos la Empresa Electricidad Valero Llorente. Los dos somos parte de esta comunidad de bienes”, explica José María.

Otra imagen de José María Valero Llorente. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una comunidad de bienes es una forma jurídica en la que la propiedad de un bien, un derecho o un negocio, pertenece conjuntamente a dos o a más personas a quienes se les llama comuneros. Pasa por ser una de las formas “más rápidas y sencillas de asociarse” para “poner en marcha un negocio pequeño o gestionar un patrimonio compartido”, explica nuestro entrevistado.

José María es un electricista autónomo que trabaja junto a su hermano Carlos, de lunes a viernes e, incluso, los sábados y domingos si surge alguna avería. “Estamos de guardia 24 horas”, añade.

Desarrolla su profesión en toda la comarca de Medina del Campo y lleva, junto a su hermano, el mantenimiento de varios ayuntamientos de la provincia de Valladolid.

“Hacemos instalaciones de vivienda, naves, iglesias, y también colocamos paneles solares o alumbrado público. Sin un horario fijo. Hago, como mínimo, más de ocho horas al día y voy donde me requieran para realizar el trabajo. Sumo más de 40 años de experiencia en la profesión”, apunta nuestro protagonista.

Ganancias y gastos

Sobre las ganancias mensuales, el profesional de la electricidad apunta que “varía de unos meses a otros” y señala que “más de la mitad de los beneficios se va en gastos como el gasoil, los seguros, la Seguridad Social o las diferentes inversiones en vehículos o herramientas”.

Sobre si puede vivir de su negocio apunta que “a trancas y barrancas” y “echando muchas horas”. Nos confiesa que su profesión “tiene sus riesgos” y que se “ha caído alguna vez de la escalera”. También que “ha sufrido descargas eléctricas”.

“La considero una profesión dura porque, al final, estás todo el día trabajando. Cuando llegas a casa tienes que hacer facturas, presupuestos, pedidos o certificados de industria. Aquí cuento con la ayuda de mi mujer que me echa una mano. De no ser por ella, todo sería más difícil”, explica el electricista.

Jóvenes y futuro

“No se ve gente joven que despunte en este trabajo. La falta de estos jóvenes en la profesión es preocupante. Sin embargo, mi hijo está estudiando la profesión y le gusta”, añade.

José María lanza una recomendación a estas personas jóvenes para que “estudien y se formen en busca de un buen trabajo” porque “ser autónomo es muy difícil” ya que “no tienes casi vacaciones y trabajas las 24 horas del día”.

Sobre el futuro señala que “no lo veo mal” porque “no me queda mucho para jubilarme”, en algo que será, cuando llegue, una recompensa al trabajo realizado durante tantos años.