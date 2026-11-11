La Guardia Civil esclarece la muerte de Woodstock Cedida por la GC

Investigado un cazador por matar a Woodstock, el lince ibérico del programa de reintroducción de la Junta

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a un cazador habitual de la comarca como presunto autor de dos delitos contra la protección de la fauna y los animales domésticos.

En concreto por por la muerte de un lince ibérico y un gato en un coto de caza del término municipal de Tordehumos.

La investigación ha permitido esclarecer ambos sucesos, ocurridos en fechas similares y en una zona próxima de los Montes Torozos.

El caso salió a la luz el pasado 21 de septiembre, cuando los técnicos de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, responsables del Programa de Reintroducción del Lince Ibérico en la Comunidad.

Ese día alertaron de que uno de los ejemplares liberados en el Cerrato Palentino había dejado de emitir movimientos a través del dispositivo GPS que llevaba incorporado.

Se trataba de Woodstock, un lince que se encontraba en fase de dispersión por la zona de los Montes Torozos.

Ante la ausencia de actividad en el sistema de seguimiento, los técnicos de la Fundación se desplazaron hasta el punto en el que figuraba su última localización, acompañados por agentes medioambientales de la comarca de Medina de Rioseco.

Allí encontraron el cadáver del animal.

Las primeras comprobaciones determinaron que el ejemplar había muerto por el impacto de un disparo de arma larga, por lo que los hechos fueron comunicados a la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte e identificar al responsable.

Los agentes realizaron distintas gestiones y tomaron declaración a numerosos cazadores de la comarca. Durante las pesquisas tuvieron conocimiento de otro episodio ocurrido en fechas similares y en un paraje próximo: la muerte de un gato doméstico.

En este segundo caso, los investigadores pudieron constatar lo sucedido mediante el visionado de una grabación obtenida con la cámara de un visor nocturno instalado en un rifle.

En las imágenes se observaba cómo se daba muerte al animal.

Varias colaboraciones

Las actuaciones policiales, junto con la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid (CRAS), permitieron avanzar en el esclarecimiento de los dos sucesos.

También resultó determinante el análisis de los informes de localización y seguimiento de Woodstock, que permitió reconstruir los movimientos del ejemplar antes de su muerte.

Como resultado de las investigaciones, la Guardia Civil ha procedido a investigar a un varón, cazador habitual de la zona, como presunto responsable de ambos delitos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Medina de Rioseco y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid, en concreto a la delegada de Medio Ambiente y Urbanismo.