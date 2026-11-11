Arde una caldera en una vivienda de Valladolid y solicitan asistencia para un hombre que ha inhalado humo

Un hombre de unos 70 años ha tenido que recibir asistencia después de inhalar humo tras el incendio en una vivienda en la calle Blasco de Garay 4, en Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias del 112.

El suceso se ha producido a las 14:35 horas cuando los alertantes informaban de que había un incendio en una vivienda e indicaban que se trataría de una caldera, que era lo que se estaba quemando.

El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Valladolid y a las empresas suministradoras de gas. También se ha avisado, de forma preventiva, a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar del incendio, los organismos han informado de que un hombre, de unos 70 años, necesitaba asistencia tras haber inhalado humo.