Valladolid, capital del videojuego: reúne a más de 50 estudios para atraer nuevos proyectos con entrada gratuita

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, impulsa y financia esta primera edición de Devotion, que se celebra el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en la Cúpula del Milenio.

Se trata de un evento nacional centrado en el videojuego independiente, organizado por la Asociación de Videojuegos de Valladolid (VAGDA), con la que el consistorio colabora para el impulso de este sector.

Durante dos días, el encuentro reunirá a estudios indie, editores (publishers), inversores, profesionales de esta industria, instituciones, estudiantes y público general.

Todo, con tres objetivos: dar visibilidad a los nuevos proyectos y atraer talento a la ciudad, conectar a los estudios con oportunidades de negocio y acercar a la ciudadanía a la creatividad de esta industria y al proceso de producción de un videojuego.

“Devotion es el punto de encuentro nacional en torno al sector del videojuego, en el que estudios independientes de toda España van a poder entablar relaciones profesionales con las mayores editoras, distribuidoras y entidades financieras y de inversión, tanto de España como de Castilla y León”, subraya el presidente de VAGDA, David Lorenzo.

El objetivo, añade, es “entablar esos lazos y empezar a generar un ecosistema alrededor del videojuego en Valladolid”.

Con el evento colaboran empresas y entidades como El Jap, El Almendro, Facundo Yllera, Comerdist. Daloar y Damasco.

Pucela Game Awards

Además, el domingo se entregarán 25.000 euros en Devotion a los cinco premiados de la II Edición de los Pucela Game Awards, un certamen que organiza el Ayuntamiento de Valladolid, a través de IdeVa, la Agencia de Innovación y Desarrollo, a los que se han presentado más de 90 trabajos.

Su meta es reconocer el talento, la creatividad y la innovación de los desarrolladores de videojuegos independientes de España. Los 20 finalistas de la segunda edición son:

Mejor Juego Indie 2026

AlcheMice – Red Mountain Consulting SL

Emery Hearts – Haishō Interactive

Locomochi – Little Lantern Games

BoBOTs – Pol Borrás Bordera

Mejor Juego Indie para pc/consola

Roombattle – Dust Games SL

Retro Empire – Daniel Puente García

FKC: Fighting Krazy Chickens! – Sunblind Games

BURAKKU JAKKU SAMURAI – Guillem Muñoz Pueyo

Mejor Juego Indie VR

Adetps Arena – Daniel Martín Carrillo

Garden Haven – Ester Sánchez de Vera

TINY LANDS VR – Hyper Three Studio SL

Mount Node – Sara Yue Madruga Martín

Mejor Dirección de Arte

SOMBRAS: negative frames – Jorge Chueca Cerdán

Dylio's Adventures – Azucena López Criado

Grain – Cristian Eres Eliche

The Sky Project: Land of Noris – Ángela Nadales Cabrera

Mejor juego indie narrativo

KAT DOMINO: AGENT OF S.H.E.L.L. – Evil Axis Game Studio

Echoes of Lyra: The Primordial Echo – José Muñoz Campano

Smile Thief – Sergio Navarro Villada

Imago Season – Luis María Serrano Naranjo

Al igual que Devotion, los premios buscan impulsar el desarrollo de la industria del videojuego independiente, apoyar proyectos emergentes y consolidar Valladolid como punto de encuentro del ecosistema nacional de este sector de vanguardia.

Tres zonas

En la Zona Indie, 54 estudios independientes de toda España, seleccionados por convocatoria abierta, mostrarán sus videojuegos con demos jugables y recibirán la opinión directa del público, la prensa, los editores y los inversores. La participación es gratuita para los estudios y admite proyectos en cualquier fase, desde prototipos y versiones alfa o beta hasta juegos en acceso anticipado o recién publicados.

La Zona B2B (Business to Business) acogerá durante el fin de semana reuniones en mesas reservadas entre estudios, inversores y agentes de inversión de Castilla y León para presentar proyectos, buscar financiación o cerrar acuerdos de publicación. El evento cuenta con ocho editores.

Por su parte, la Zona Con concentrará las mesas redondas y charlas del programa, abiertas a todos los asistentes.

Inversión, música y psicología del terror

La inauguración abrirá Devotion el sábado 14 a las 10:00. A las 10:30, Miguel Cano (Iberaval), Domingo López (SODICAL), Modesto Mezquita (IdeVa) y Luis Ángel González Bueno, de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León, debatirán sobre la inversión en videojuegos en Castilla y León.

A las 11:30, Pablo Artiga (Entalto Publishing), Javier Puertas (Selecta Play) y Javier Larrea (JanduSoft) explicarán cómo encandilar a un publisher, y a las 12:30 la mesa El Círculo de Sabias reunirá a Dácil Afonso (Escape Velocity Entertainment), la compositora Nerea Herreros y María Martín (DALOAR).

Por la tarde, a las 16:00, se celebrará el Concurso de Pitches de ElJap · Videogames & Animation Hub, y a las 17:00 el compositor Pepe Herrero explicará cómo crear una banda sonora épica.

El domingo 15, a las 10:00, el desarrollador y creador de contenido MelenitasDev contará cómo funcionan por dentro los juegos multijugador, y a las 11:00, el conocido divulgador y psiquiatra forense José Miguel Gaona presentará ‘Neuroterror: el monstruo dentro de ti’.

Tras la entrega de los Pucela Game Awards, la última sesión, a las 16:00, será la mesa ‘Detrás del Engine’, con David Carmona (ACADEVI), Alexis Sánchez y Kevin Flórez (DALOAR) y el instructor de Unreal Engine Javier Jurado.

Apoyo al talento local

Además de los premios, los equipos podrán optar a plazas en el Techlab 1094, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, un espacio con equipos de vanguardia: captura de movimiento, realidad virtual, plató de producción virtual, cúpula de fotogrametría e impresión 3D.

La entrada a Devotion es libre y gratuita. El programa completo puede consultarse en devotiongamefest.com. Los medios que quieran cubrir la inauguración o la entrega de premios pueden contactar con la organización de VAGDA: info@vagda.com.

Programa completo del evento

Sábado, 14 de noviembre

10:00 – 10:30 | Inauguración. Zona Con

10:30 – 11:30 | Mesa redonda: Inversión de Videojuegos en Castilla y León. Participan: Miguel Cano (Iberaval), Domingo López (SODICAL), Modesto Mezquita (IdeVa) y Luis Ángel González Bueno (Consejería de Industria)

11:30 – 12:30 | Mesa redonda: ¿Cómo encandilar a un publisher? Participan: Pablo Artiga (Head of Scouting de Entalto Publishing), Javier Puertas (director de Selecta Play) y Javier Larrea (BizDev de JanduSoft)

12:30 – 13:30 | Mesa redonda: El Círculo de Sabias. Participan: Dácil Afonso (QA Analyst en Escape Velocity Entertainment), Nerea Herreros (compositora de videojuegos) y María Martín (Game Designer en DALOAR)

14:00 – 16:00 | Descanso

16:00 – 17:00 | Concurso de Pitches. ElJap · Videogames & Animation Hub

17:00 – 18:00 | Charla: Cómo crear una banda sonora ÉPICA. Pepe Herrero, compositor musical

Domingo, 15 de noviembre

10:00 – 11:00 | Charla: El infierno de los juegos multiplayer (y cómo funcionan por detrás). MelenitasDev, Unity Developer y creador de contenido

11:00 – 13:00 | Charla: Neuroterror: el monstruo dentro de ti. José Miguel Gaona, psiquiatra forense

13:00 – 14:00 | Pucela Game Awards 2026. Gala de premios con 25.000 € en premios

14:00 – 16:00 | Descanso

16:00 – 17:00 | Mesa redonda: Detrás del Engine. Participan: David Carmona (ACADEVI), Alexis Sánchez (Technical Director en DALOAR), Kevin Flórez (Art Director en DALOAR) y Javier Jurado (instructor de Unreal Engine)