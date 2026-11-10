Imagen de la tarjeta para acceder a la bonificación por el uso del punto limpio en Tordesillas. Fotografía: Ayuntamiento de Tordesillas.

Tordesillas anuncia una bonificación del 25% en el pago de la tasa de basuras por usar ocho veces el punto limpio

El Ayuntamiento de Tordesillas ha puesto en marcha un sistema de bonificaciones para incentivar el reciclaje y fomentar el uso del punto limpio municipal.

La iniciativa permitirá a los vecinos obtener una reducción del 25% en la tasa de basuras del ejercicio siguiente si alcanzan un mínimo de ocho utilizaciones del servicio durante el año.

Para ello, cada entrega de residuos quedará registrada mediante una tarjeta de utilización en la que se irán acumulando los correspondientes sellos.

Una vez alcanzadas las ocho utilizaciones anuales, los usuarios podrán beneficiarse de esta bonificación en el recibo de la tasa de gestión de residuos del año siguiente.

El Consistorio ha anunciado la puesta a disposición de las primeras 1.000 tarjetas, que los interesados pueden recoger directamente en el Ayuntamiento acreditándose con su DNI.

Esta medida se incorpora a las novedades del servicio, cuya gestión corre a cargo de la empresa concesionaria Acciona desde la primera semana de noviembre. El objetivo es promover la correcta separación de residuos, facilitar su reciclaje y reconocer el compromiso de los ciudadanos con el cuidado del medio ambiente.

El horario de apertura es de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas; los lunes, miércoles y viernes, también de 17:00 a 19:30 horas; y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

Aclaración

El Ayuntamiento recuerda que el nuevo sistema de bonificaciones está vinculado exclusivamente a las entregas realizadas en el Punto Limpio. Por tanto, la recogida de enseres a domicilio no se tendrá en cuenta para alcanzar las ocho utilizaciones necesarias para obtener el descuento del 25%.

Este servicio complementario contempla la retirada de muebles, sofás, colchones, somieres y grandes electrodomésticos que no puedan transportarse en un vehículo particular.

La recogida se realizará los tres primeros jueves de cada mes en Tordesillas y el cuarto jueves en la urbanización El Montico. Para solicitarla, los vecinos deberán llamar previamente al teléfono 616 486 455.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento busca fomentar la participación ciudadana en la gestión responsable de los residuos, impulsar el reciclaje y avanzar hacia un municipio más sostenible, ofreciendo al mismo tiempo un incentivo económico a quienes hacen un uso continuado de los servicios municipales.