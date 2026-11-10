Un control de alcohol y drogas de la Policía Municipal de Valladolid, en una imagen de archivo Policía Municipal de Valladolid

La Policía de Valladolid retira una lona promocional tras la implicación de una agente en un accidente con incendio

Una agente de la Policía Local de Valladolid protagonizó este domingo por la tarde un aparatoso accidente con su vehículo en la avenida de Salamanca, a la altura de la calle Padre José Acosta.

El turismo se salió de la vía, superó la mediana y acabó dando vueltas de campana e incendiándose. Fuentes cercanas al caso han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la implicada era una agente del cuerpo.

Se investiga si la agente habría ingerido algún tipo de sustancia estupefaciente, circunstancia que aún no está confirmada y que permanece bajo investigación. Al parecer, la implicada habría huido del lugar para volver después.

Mientras tanto, y con el fin de preservar la imagen tanto del cuerpo municipal como de la propia agente, se ha procedido a retirar la lona promocional de la campaña del bicentenario del cuerpo en la que aparecía, en la fachada de San Benito.

Con todo, esas fuentes han insistido que los hechos se encuentran bajo investigación.

Un aparatoso accidente

El accidente tuvo lugar pasadas las 20:00 horas de la tarde de este domingo. El vehículo circulaba a gran velocidad cuando se desvió por el margen izquierdo, cruzó una zona peatonal desierta y terminó sobre la propia avenida.

El siniestro provocó destrozos en el mobiliario urbano, incluido un semáforo arrancado, y una de las ruedas salió proyectada unos 60 metros hasta golpear y deformar una valla de protección. La conductora resultó ilesa.

La agente formaba parte de la campaña del bicentenario del cuerpo y su imagen, junto a la de un compañero, aparecía en la lona colgada en la fachada del edificio municipal de San Benito, que ha sido retirada tras los hechos.