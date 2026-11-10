Isis, a la izquierda, y Luz, a la derecha, en la Estación de Tren Campo Grande de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La huelga de maquinistas suprime 16 trenes en Valladolid y deja en tierra a cientos de viajeros: “Ojalá sirva de algo”

Este martes, 10 de noviembre, ha arrancado el primer día de los tres de paros convocados por Semaf por la seguridad ferroviaria que está provocando problemas y cancelaciones de trenes en la Estación Campo Grande de Valladolid.

Una huelga convocada para reclamar al Ministerio de Transportes y a las principales empresas y organismos públicos del sector el “cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria”.

Acuerdos que requieren, para Semaf “la aprobación y la modificación de leyes de diversa normativa sobre el sector” después de la segunda reunión que mantuvieron con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, el pasado viernes.

El ministro les entregó una documentación con los posibles desarrollos normativos de cada punto y les aseguró “su voluntad de aprobarlos y publicarlos en un plazo muy breve de tiempo, pero para Semaf “ya no vale” y apuntan que “solo aceptamos hechos”.

La cancelación de trayectos en la Estación de Trenes de Valladolid ha afectado a varias líneas y también a los usuarios que se agolpaban en el lugar.

Luz Alonso e Isis Hoyos son dos jóvenes de 18 y 23 años que se han visto afectadas por la huelga de maquinistas y que no han podido coger su tren de las 9:26 rumbo a Chamartín, a Madrid.

Imagen de la Estación de Tren Campo Grande en Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Luz se queda en tierra

Luz Alonso es una vallisoletana de 18 años que está estudiando en Madrid y volvía a la capital de España en el tren de las 9:26 con destino a la Estación de Chamartín, después de que allí este lunes haya sido festivo.

“A las 9:26 salía el tren. Han dicho que estaba cancelado y que no iba a haber servicio hasta el día 12 de noviembre, probablemente, para ir hasta Madrid. Nos daban la opción de un tren que no sabían a la hora que iba a salir ni nada y yo al final me voy a tener que ir en coche porque si no, no me da tiempo a llegar”, ha afirmado Luz en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vallisoletana estudia en Madrid Derecho y ADE y afirma que “a mí me afecta un montón y molesta” pero añade que “la situación que hay no es buena” y de alguna manera, los maquinistas “lo tendrán que reclamar” y afirma que “lo entiende”.

“Tenía que estar en Madrid a las 10:30. Las clases empiezan a las 15:00. Ahora tengo que hacer este trayecto en dos horas y media en coche y hoy que llueve, quizás un poco más”, añade.

Luz, una de las usuarias afectadas. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El caso de Isis

Isis Hoyos es otra vallisoletana que, en la mañana de este martes 10 de noviembre, también ha sufrido la cancelación del mismo tren con destino a Madrid, que salía de Valladolid a las 9:26 horas.

“Tengo 23 años y estoy viviendo y estudiando en Madrid. Hoy tenía que ir para allá porque ha sido puente en Madrid. He llegado aquí, he visto que mi tren se ha cancelado, y he anulado el billete para ver si me podía coger otro”, explica.

"Cuando lo he anulado han venido del personal de la estación para decirme que iban a poner un autobús, pero que como ya he anulado el billete, no lo podía coger. Al final me va a tocar quedarme. Mañana hay huelga de nuevo y seguramente no haya tren hasta el jueves”, indica también en declaraciones a este periódico.

Ha añadido que “me tendré que coger un autobús” y que “no sé muy bien cómo llegaré” a Madrid donde estudia en el Superior de Danza, Coreografía de danza española.

“Obviamente lo entiendo y es totalmente necesario. Sabía que llegaría aquí y no sabría lo que me iba a encontrar”, añade nuestra entrevistada.

“Lo asumo y me buscaré otra opción. Está muy bien que la gente se rebele y luche por lo que hay que luchar y ojalá sirva de algo”, ha concluido nuestra entrevistada.

Isis, otra de las usuarias afectadas por la huelga de maquinistas. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Paros

Desde Semaf han recordado que, en los paros de hoy, día 10, y jueves día 12, todos los y las maquinistas del Grupo Renfe están convocados a las movilizaciones y el día 17 lo está todo el colectivo de conducción, tanto de Renfe como de Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

“Todos tenemos el derecho a hacer huelga y Semaf pone a disposición de los profesionales la disposición de la estructura del sindicato para resolver cualquier duda o situación que se pudiera dar. Tanto la ejecutiva, la sección o el delegado y representante que más cerca tengan estarán a disposición de cualquier maquinista que lo requiera”, señalan desde Semaf.

Han apuntado que “continuamos reiterando la recomendación de extremar la precaución y comprobación de todos los elementos que en nuestras funciones son claves para garantizar la seguridad”.

Cancelaciones

Renfe ha habilitado autobuses y reubicado a viajeros en otros trenes de la compañía ante “el incumplimiento de los servicios mínimos de Avant entre Valladolid, Segovia y Madrid” durante la jornada de huelga de maquinistas que ha sido convocada por Semaf, como han informado a este periódico.

La compañía ha explicado que la incidencia “afecta a los servicios de media distancia y alta velocidad que conectan Valladolid, Segovia y Madrid”.

Para facilitar los desplazamientos ha ofrecido a los usuarios de los trenes afectados alternativas en otros servicios comerciales de Renfe por carretera. “Estamos reubicando a los viajeros para que puedan viajar” porque “en Valladolid no se están cumpliendo los servicios mínimos con los Avant”, han añadido.

“Los estamos reubicando, bien por carretera o en otros servicios de Renfe. Están habilitados los cambios y anulaciones de billetes gratuitos para el que no quiera viajar. Se puede modificar la cita sin gastos o anular directamente el billete”, añaden desde Renfe.

Fuentes de Adif han apuntado que, hasta las 11:00 horas de la mañana de este martes, 10 de noviembre, se “han cancelado ocho Avant y ocho trenes de larga distancia en Valladolid”.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible establecía los servicios mínimos ante el paro convocado para este martes 10 de noviembre y para el jueves 12 de noviembre por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dirigido al personal del grupo Renfe.

Ante el paro convocado se establecían servicios mínimos. En Cercanías, los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias. En horario punta quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual. El horario punta es de 06:00h a 09:00h; de 13:30h a 15:30h, y de 18:30h a 20:30h.

En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65%. En los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 72% de los servicios habituales. En Mercancías, se establece un porcentaje 20% del servicio programado.