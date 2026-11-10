El gol de Ferrán Torres ya es eterno con un mural en este municipio de Valladolid: “Unieron a todo un país”

Simancas luce desde estos días un nuevo mural con sello vallisoletano y lo hace con un día que todos recordamos, el 19 de julio.

El artista Luis Pérez (1978) ha plasmado en una de las paredes de la localidad una obra dedicada a la selección española de fútbol.

Un homenaje que va más allá de los éxitos deportivos para reivindicar valores como la unión, el trabajo en equipo, la humildad y el esfuerzo.

Bajo el título ‘Juntos somos más fuertes’, la pintura tiene como protagonista a Ferran Torres, héroe de aquella final disputada en Nueva Jersey.

La iniciativa nació en los días posteriores al triunfo de la selección en el pasado Mundial contra Argentina.

Para Pérez, la victoria sobre el terreno de juego no fue lo único destacable. Lo que realmente le llamó la atención fue la capacidad del equipo para generar un sentimiento colectivo en un país dividido.

“Más allá de la victoria deportiva, fantástica, lo que a mí me sorprendió fue el logro social. Fueron capaces de unir a un país, polarizado como nunca, y hacernos olvidar por unos días nuestras diferencias. Todos a una. ¿Igual no estamos tan lejos unos de otros?”, reflexiona el artista.

En esa capacidad de unir a través del deporte encuentra el origen de una obra que toma prestada la conocida frase del seleccionador nacional, Luis de la Fuente: “Juntos somos más fuertes”.

Una declaración que, a juicio de Pérez, resume las virtudes de un grupo que puede servir de ejemplo, especialmente para las nuevas generaciones.

“La unión, el grupo, el trabajo, la humildad, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio son las grandes virtudes de este equipo y son un ejemplo para todos. Especialmente para los más jóvenes”, explica.

El mural tiene, además, un significado especial para su autor, ya que supone su primera incursión en la pintura mural al aire libre.

Mural en Simancas Cedida por Luis Pérez

Una experiencia que espera repetir en el futuro. “Esta fue mi gran motivación para celebrar y pintar este mural, el primero que hago en exterior, y espero que el primero de muchos”, señala.

Pérez afronta este nuevo camino como un proceso de aprendizaje, con la experimentación y la constancia como principales herramientas.

Incluso recurre al célebre fotógrafo Cartier-Bresson para ilustrar el recorrido que tiene por delante: “Esto es el comienzo de un largo proceso de aprendizaje, de prueba y error y, como la selección española masculina de fútbol, trabajo, humildad, esfuerzo y ganas de disfrutar haciendo lo que más nos gusta, en mi caso, pintar”.

La elección de Ferran Torres como protagonista tampoco es casual. El artista reconoce con humor que el futbolista no es natural de Simancas, aunque considera que representa perfectamente el espíritu del homenaje.

“Y no, Ferran Torres no es de Simancas. Pero es español y el héroe de aquella final en Nueva Jersey. Un tipo humilde, un currante y, aunque ya no está en el mejor club del mundo, le seguimos queriendo por darnos aquella alegría”, apunta.

Un regalo para Simancas

Más allá de la temática futbolística, Pérez ha querido que la obra sea también una muestra de agradecimiento a la localidad en la que reside y desarrolla su actividad artística desde hace casi dos décadas.

“Este mural es mi regalo para todos aquellos que se identifican con esos valores. Un regalo para la villa de Simancas, Valladolid, y, por supuesto, para toda España. Aquí vivo y pinto desde hace casi veinte años y me siento muy orgulloso de mi pueblo”, destaca.

El artista también ha querido reconocer la colaboración recibida para hacer realidad el proyecto.

En este sentido, agradece al Ayuntamiento de Simancas las facilidades y los medios aportados para la ejecución, así como la ayuda de Raúl, encargado de preparar la pared y facilitar los trabajos con maquinaria.

Tampoco se olvida de los vecinos que se han acercado durante los días de pintura para interesarse por la evolución de la obra y trasladarle sus impresiones.

“A todos aquellos que habéis pasado cada día, dando ánimos o comentando impresiones. Ha sido un placer”, concluye Pérez, que deja así en Simancas un homenaje al fútbol.