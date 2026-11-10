Frente Amplio en Valladolid llega con la idea de “ocupar la izquierda del PSOE” y evitar “una ola reaccionaria”

Frente Amplio llega a las elecciones del próximo 29-N con ganas de cambiarlo todo.

Abdul Gadiri Bah encabeza la candidatura del Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid con el compromiso de defender los derechos sociales, mejorar el acceso a la vivienda y reforzar los servicios públicos.

La coalición electoral ha presentado este martes a los integrantes de su lista, una candidatura que reúne a diez organizaciones políticas y que se reivindica como una alternativa a la izquierda del PSOE.

“Es un honor para mí poder presentar la candidatura del Frente Amplio en Valladolid, ciudad que me acogió hace 30 años y que me ha dado muchas oportunidades”, ha señalado Bah.

Ha justificado su incorporación al proyecto por la necesidad de responder a lo que considera “una ola reaccionaria”. “No me puedo quedar con los brazos cruzados”, ha asegurado.

El cabeza de lista ha situado la defensa de los derechos de los trabajadores y del bienestar de la ciudadanía entre las prioridades de la coalición.

En este sentido, ha advertido de que el avance de las políticas de PP y Vox puede suponer, a su juicio, un retroceso en los derechos conquistados.

“Estamos aquí para defender los derechos de los trabajadores y los derechos sociales, para que nadie se quede sin ningún tipo de derecho”, ha afirmado.

La vivienda es uno de los asuntos que Bah ha colocado en el centro de sus propuestas. El candidato ha reclamado que se garantice una alternativa habitacional antes de ejecutar un desalojo y ha apelado al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

“Antes de desalojar a una persona, un juez tiene que garantizarle una habitación alternativa, no dejarla en la calle como un perro. Las personas somos personas, lo que pasó con Maricarmen no puede volver a pasar», ha defendido.

También ha reclamado mejoras en las infraestructuras y un mayor control sobre las empresas adjudicatarias de los contratos públicos para garantizar que cumplen con las labores de mantenimiento.

“Si una empresa tiene un contrato, tiene que garantizar que el trabajo que realiza está bien hecho y que asegura la seguridad de todos los ciudadanos”, ha subrayado, en referencia a los accidentes y problemas que, en su opinión, evidencian un abandono histórico de estas instalaciones.

Otra de sus propuestas pasa por incrementar la contribución fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas.

Bah ha planteado que determinados grupos empresariales y económicos tributen al 10%, al considerar que actualmente no contribuyen de manera suficiente. Asimismo, ha expresado el respaldo de la coalición a la huelga general convocada para este miércoles, al entender que defiende los derechos de los trabajadores.

Durante su intervención, el candidato también ha querido trasladar sus condolencias y su apoyo a las familias de las víctimas de los últimos accidentes, así como a las personas heridas.

Servicios públicos

La número dos de la candidatura, Rosana de Castro, ha centrado su intervención en la necesidad de garantizar unos servicios públicos de calidad en toda la provincia, con independencia del lugar de residencia.

Educadora y residente en un municipio vallisoletano, ha puesto el foco en las dificultades que afrontan los pueblos, especialmente para acceder a la sanidad y a los recursos de atención a las personas mayores.

“No puede depender de dónde vivas que puedas tener acceso a un hospital”, ha advertido. De Castro ha recordado que en muchos municipios no existe siquiera un vehículo que permita trasladar a los mayores a los centros hospitalarios.

La candidata también ha reclamado una educación y una sanidad públicas, así como una mayor protección de los derechos de las mujeres.

En este ámbito, ha denunciado las dificultades que encuentran algunas mujeres de Castilla y León para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la comunidad.

“Necesitamos más feminismo y más servicios sociales para todas las personas que vivimos en esta provincia”, ha señalado.

De Castro ha defendido que el Frente Amplio representa a “la izquierda transformadora” y ha destacado la incorporación de diez grupos políticos al proyecto.

Aunque ha reconocido que no ha sido posible alcanzar una unidad de toda la izquierda.

Clase trabajadora

Por su parte, Patricia Vaquero del Campo, número cuatro de la lista, ha reivindicado el carácter plural y provincial de la candidatura, formada por personas de la ciudad y de distintos municipios vallisoletanos.

Vaquero, que trabaja como cajera de supermercado y pescadera, ha puesto en valor su perfil laboral como muestra de la representación social que pretende ofrecer la coalición.

“Yo soy simplemente cajera de supermercado, pescadera; clase obrera totalmente”, ha explicado.

A su juicio, el objetivo es dar voz a quienes se sitúan a la izquierda del PSOE y lograr una mayor representación en el Congreso para evitar que se pierdan los avances sociales conseguidos.