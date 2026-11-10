Una colisión entre una ambulancia y un turismo deja dos personas heridas en Valladolid
El suceso se ha producido a las 13:07 horas de esta mañana de martes, 10 de noviembre.
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Dos personas han resultado heridas tras una colisión por alcance entre un turismo y una ambulancia en la Avenida de Burgos de Valladolid, a la altura del supermercado Gadis, como han informado desde el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 13:07 horas de esta mañana de martes, 10 de noviembre y se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a las dos personas que han resultado heridas.
Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y también a Sacyl.