Chef Bosquet, protagonista en Vallsur de un gran concurso de cocina saludable: 10 familias compiten por el premio

El chef Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, va a ser uno de los grandes protagonistas del evento ‘Una Aventura con Sabrosura’ que va a tener lugar los días 13 y 14 de noviembre en Vallsur.

Una iniciativa de promoción de hábitos saludables, donde se podrá disfrutar de talleres, retos interactivos y experiencias gastronómicas diseñadas para fomentar una alimentación equilibrada de una forma divertida y participativa.

El cocinero, uno de los divulgadores gastronómicos más influyentes del país, se pondrá al frente del gran concurso familiar de cocina saludable que se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 21 horas, en el que diez familias tendrán que demostrar su ingenio entre los fogones para preparar una receta original en un tiempo limitado.

El cocinero valenciano, creador de contenido, empresario y deportista, se ha consolidado como una de las voces más influyentes en la difusión de la cocina saludable y el movimiento real food en España.

Con una comunidad de más de tres millones de seguidores en redes sociales, Roberto Bosquet ha revolucionado la manera de entender la alimentación saludable, demostrando que es posible disfrutar de recetas atractivas sin renunciar al sabor.

Su trayectoria fue reconocida en 2018 con el premio The Best Foodie, y posteriormente reforzó su formación culinaria en Le Cordon Bleu Madrid. Además, es autor de varios éxitos editoriales como ‘Fast Food Saludable’, ‘El placer de comer sin remordimientos’, ‘Express’ o ‘Todos a la mesa’.

Diez familias

Diez familias seleccionadas previamente recibirán una cesta sorpresa de ingredientes y tendrán 45 minutos para diseñar y elaborar una receta original, saludable y creativa. Sin recetas preestablecidas, los participantes deberán demostrar su capacidad para trabajar en equipo, aprovechar los ingredientes disponibles y presentar una propuesta capaz de conquistar al jurado.

Además de presentar el reto, Chef Bosquet acompañará a las familias durante el concurso, compartirá consejos prácticos sobre alimentación saludable y mostrará cómo incorporar hábitos saludables en el día a día sin renunciar al disfrute de la cocina.

La familia ganadora recibirá una cesta de productos Olibher valorada en 120 euros y una Tarjeta Regalo Carrefour de 100 euros, mientras que todos los participantes obtendrán un obsequio conmemorativo por formar parte de la experiencia.

Talleres infantiles

Además, los más pequeños también serán protagonistas gracias a los talleres "Pequeños Foodies", donde podrán acercarse a la cocina de forma educativa, práctica y divertida. A través de recetas sencillas y dinámicas participativas, los niños descubrirán nuevos ingredientes y aprenderán propuestas saludables que podrán reproducir posteriormente en casa junto a sus familias.

Los talleres se celebrarán en dos sesiones: el viernes 13 de noviembre, de 18 a 20 horas; y el sábado 14 de noviembre, de 11 a 13 horas, y cada sesión contará con 30 plazas disponibles.

Como complemento a la programación, del 13 al 20 de noviembre, Vallsur acogerá el reto interactivo "¿Y tú qué comes?", una actividad abierta a todos los visitantes para poner a prueba sus conocimientos sobre alimentación saludable, descubrir curiosidades nutricionales y comparar hábitos de consumo de forma divertida.

La cita de Vallsur pondrá el broche final a una iniciativa que ha recorrido los doce centros comerciales de Castellana Properties, acercando hábitos saludables a miles de familias en toda España. Tras esta última parada, los representantes de cada centro participarán en una gran votación final a nivel nacional en la que el público elegirá la propuesta ganadora de esta edición de ‘Una Aventura con Sabrosura’.