Estudiantes de la Escuela Alcazarén colaboran en el Concurso Nacional y Mundial de Pinchos de Valladolid. Fotografía: Aspasia.

Los alumnos de la Escuela Alcazarén viven, desde dentro, la gran cita gastronómica de Valladolid

La Escuela de Profesionales Alcazarén, del Grupo Aspasia, vuelve a estar presente en los Concursos Nacional y Mundial de Tapas de Valladolid, que ha arrancado este lunes y que se va a celebrar hasta el miércoles en la Cúpula del Milenio.

En ambos certámenes, los alumnos de los ciclos de Grado Superior en Dirección de Cocina y Grado Medio en Cocina y Gastronomía participan activamente en la organización y desarrollo de esta cita de referencia para la gastronomía nacional e internacional.

La colaboración permite a los estudiantes vivir desde dentro uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de la ciudad y del país, trabajando junto a profesionales de la hostelería y participando en diferentes tareas vinculadas al desarrollo de los concursos.

Entre ellas se encuentran el servicio de sala y la atención al jurado, el apoyo en las sesiones fotográficas y la organización y exposición de las tapas participantes.

La presencia de Alcazarén se produce en un contexto especialmente relevante para la gastronomía vallisoletana. La Cúpula del Milenio acoge durante estos tres días a 61 cocineros nacionales e internacionales, 45 de ellos participantes en el Concurso Nacional y 16 procedentes de distintos países para competir en el Campeonato Mundial de Tapas.

La edición de este año supone, además, la celebración de la décima edición del Campeonato Mundial, consolidado como uno de los grandes escaparates internacionales de la cocina en miniatura.

Para los alumnos de Alcazarén, formar parte de este dispositivo supone trasladar el aprendizaje del aula a un entorno profesional real, con la exigencia y el ritmo propios de un evento gastronómico de estas características.

Durante las diferentes sesiones podrán poner en práctica competencias relacionadas con el servicio, la organización, el trabajo en equipo, la atención al detalle y la coordinación con profesionales del sector.

Formación y experiencia

La participación de los alumnos se desarrolla durante las tres jornadas de los concursos. El dispositivo, de este modo, ha comenzado el lunes 9 de noviembre con la primera sesión del Concurso Nacional, y continúa el martes con las dos siguientes sesiones.

El miércoles será el turno del Campeonato Mundial de Tapas.

Los estudiantes de Alcazarén colaboran en las siguientes sesiones:

Lunes 9 de noviembre, 17:30 horas: primera sesión del Concurso Nacional.

Martes 10 de noviembre, 11:00 horas: segunda sesión del Concurso Nacional.

Martes 10 de noviembre, 17:00 horas: tercera sesión del Concurso Nacional.

Miércoles 11 de noviembre, 11:00 horas: sesión del Campeonato Mundial de Tapas.

Además, algunos alumnos de los ciclos de Cocina y Gastronomía prestan apoyo en los stands instalados en la Cúpula del Milenio, con turnos previstos durante las tres jornadas.

Conexión con la realidad

La participación en los Concursos Nacional y Mundial de Tapas forma parte de la apuesta de Alcazarén y Grupo Aspasia por una formación profesional estrechamente vinculada a la realidad de cada sector. En el ámbito de la cocina y la hostelería, esta conexión resulta especialmente relevante, ya que permite a los estudiantes conocer de primera mano la dinámica de grandes eventos gastronómicos y enfrentarse a situaciones profesionales reales durante su etapa formativa.

Para Alcazarén, además, esta colaboración supone reforzar el vínculo de su alumnado con la gastronomía de Valladolid, una ciudad que durante estos días vuelve a convertirse en punto de encuentro de cocineros, profesionales y expertos procedentes de distintos lugares de España y del mundo.

Mientras los grandes chefs compiten por convertirse en los mejores del país y del mundo, los futuros profesionales de la cocina de Valladolid trabajan entre bambalinas para que el concurso sea posible.

Una experiencia que permite a los alumnos de Alcazarén acercarse a la realidad del sector, adquirir competencias profesionales y formar parte activa de uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes del país.