El presidente del jurado de los I Premios IdeVa, Juan Carlos de Margarida, y el cartel de la iniciativa. IdeVa

Valladolid premia la innovación y su impacto real en el tejido productivo y ofrece las becas InnoVa para fidelizar el talento

Los I Premios IdeVa: innovación, creatividad y talento. Ciudad de Valladolid, que impulsa el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), vienen acompañados de las Becas InnoVa, de la mano de nueve empresas para brindar oportunidades de empleo y capacitación del talento dentro del tejido productivo local.

Esta semana empieza la cuenta atrás para la presentación de candidaturas a esta I edición de los Premios IdeVa.

El domingo 15 de noviembre se cierra el plazo de un certamen que busca visibilizar, premiar y proyectar iniciativas reales y operativas que impulsen el desarrollo económico, tecnológico, social y ambiental de Valladolid.

El proyecto, que se enmarca en 'Valladolid Now' - la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones-, consolida el papel de IdeVa como catalizador de la transformación urbana y, además, ratifica el compromiso de la ciudad con la promoción de la innovación y con la creación de alianzas que favorezcan el desarrollo económico, la transformación tecnológica y la sostenibilidad.

Los premios otorgarán 5.000 euros a cada uno de los proyectos ganadores en las seis categorías, que suman un presupuesto de 30.000 euros.

Además, IdeVa ha lanzado el primer número de su revista digital InnoVa, una edición monográfica dedicada a los premios, con la colaboración de las nueve empresas que participan en las Becas y una entrevista al presidente del jurado, Juan Carlos de Margarida.

El encargado de presidir y coordinar al jurado, decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), Juan Carlos de Margarida, trabajará mano a mano con un equipo de profesionales independientes y multidisciplinares.

Seis categorías

Los I Premios IdeVa reconocerán aspectos como la aportación diferencial, la madurez en la implantación, la viabilidad económica, el retorno social y la creación de empleo de alta cualificación en el territorio.

Cuentan con seis categorías: Medio Ambiente y sostenibilidad; Pymes, startups tecnológicas e IA; Bienestar social, salud y silver economy; Automoción; Agroalimentación; y Creatividad artística e industria cultural.

Habrá un séptimo bloque que otorgará una distinción honorífica, sin premio económico, para reconocer a personas o empresas referentes en mercados globales.

Este Reconocimiento Internacional a la Excelencia Vallisoletana será otorgado de oficio por el jurado sin ser necesario presentar candidatura previa.

Cartel de los I Premios IdeVa: innovación, creatividad y talento, organizados por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. IdeVa

Las propuestas ganadoras de las otras seis categorías, además de la dotación económica, recibirán también un distintivo oficial y un plan de apoyo específico que va desde programas de aceleración empresarial y acceso a inversores hasta la conexión con clústeres industriales, redes de ciudades y participación en ferias sectoriales de alcance nacional e internacional.

Premio Innovación en Medio Ambiente y Sostenibilidad - Premio Misión Valladolid: dirigido a proyectos orientados a la descarbonización, la eficiencia energética, la economía circular, la movilidad sostenible o la mejora del entorno urbano.

Este reconocimiento está alineado con los compromisos de la Misión Climática de Valladolid, un programa de Horizonte Europa que lidera la Comisión Europea, para lograr las cero emisiones en 2030. La ciudad forma parte de esta misión 100 ciudades inteligentes y climáticamente y, a través de ella, vertebra su acción por el clima.

Premio Innovación para Pymes y Startups Tecnológicas e Inteligencia Artificial: reconocerá la labor de empresas emergentes y pequeñas empresas que lleven a cabo soluciones basadas en IA, machine learning, IoT, robótica o computación cuántica.

De esta forma, se valorarán las soluciones tecnológicas de alto impacto en la transformación de procesos industriales o servicios al ciudadano y contribuyan, a su vez, a consolidar la ciudad de Valladolid como un nodo tecnológico capaz de generar y fidelizar talento especializado en la economía digital.

Premio Innovación en Bienestar Social, Salud y Silver Economy: persigue valorar proyectos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida, la atención sociosanitaria, la inclusión social o el envejecimiento activo.

El reconocimiento elegirá entre propuestas relacionadas con las tecnologías de asistencia y teleasistencia, salud digital y prevención o accesibilidad e inclusión de colectivos vulnerables.

Premio Innovación en el Sector Estratégico de Automoción: un reconocimiento que busca soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad, fabricación avanzada, conectividad, electrificación o transformación industrial en el sector del automóvil.

La iniciativa galardonada deberá ser un ejemplo de fortalecimiento de la cadena de valor del automóvil en Valladolid y que impulse la movilidad sostenible, inteligente y digital.

No será únicamente valorada la optimización de la fabricación tradicional, sino que también busca el liderazgo en la transición hacia el vehículo eléctrico, autónomo y conectado.

Premio Innovación en el Sector Estratégico Agroalimentario: la quinta categoría reconocerá proyectos que impulsen la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad del sector agroalimentario.

El objetivo es reconocer iniciativas que se encaminen hacia una producción sostenible, digitalizada y circular, destacando el papel de empresas que hayan dado pasos para abordar la transformación hacia un modelo de producción que responda a estas cuestiones.

Premio Innovación y Creatividad Artística: el último y sexto bloque premiará iniciativas innovadoras relacionadas con las industrias culturales y creativas, el diseño, la producción audiovisual, los videojuegos o las artes escénicas.

De esta manera, se valorarán propuestas que combinen el talento creativo tradicional con la innovación y la tecnología, sirviendo de base para la construcción de nuevos modelos de negocio y generen trabajos cualificados.

La convocatoria está abierta a disciplinas con arraigo en Valladolid como las artes escénicas, la gastronomía, la música, la fotografía, la ilustración, la literatura y la edición, las artes plásticas, la artesanía, los videojuegos, las experiencias inmersivas, la realidad virtual y aumentada, el entretenimiento digital, la producción audiovisual, la animación y la creación multimedia.

Becas InnoVa

Con el objetivo de enriquecer la iniciativa de los I Premios IdeVa, también se han creado las Becas InnoVa Ciudad de Valladolid, que nacen a partir de una nueva alianza de colaboración público-privada.

El programa es posible gracias al compromiso adquirido por las compañías participantes, que son referencia en sus sectores y están afincadas o cuentan con actividad en Valladolid. Estas son Abanca, Luce IT, Repsol, Telefónica, Horse, Grupo Entrepinares, Madison, la Fundación Rafael del Pino y Mozo Grau.

Cada una de las empresas ofrecerá a los participantes en el certamen oportunidades de contratación laboral, programas de prácticas de larga duración, estancias de investigación y becas internacionales en centros de prestigio como el MIT de Boston, entre otras opciones.

La concesión de estas becas será independiente al fallo de los premios y su objetivo es incentivar la incorporación de talento al tejido empresarial innovador dentro del ámbito local.

Los beneficiarios estarán guiados por profesionales de las nueve empresas y fundaciones participantes en el programa, que ofrecerán de esta manera una puerta de entrada a los distintos sectores en los que operan.

Retener el talento

El presidente del jurado y el decano del ECOVA, Juan Carlos de Margarida, señala que uno de los objetivos de estos premios y becas pasa por "conseguir que el talento tenga oportunidades aquí", para que "pueda desarrollar sus proyectos en Valladolid".

El leitmotiv, a su juicio, es "reconocer algo que muchas veces ya está ocurriendo en nuestra ciudad, pero que no siempre tiene la visibilidad que merece".

"Hay empresas, profesionales, emprendedores, investigadores y creadores que están haciendo cosas muy interesantes y que aportan valor a Valladolid", sostiene.

En este contexto, destaca la colaboración público-privada como una herramienta para afrontar los grandes retos económicos del presente, a través de los recursos, los programas de apoyo, los espacios de colaboración y la disposición de condiciones favorables que la Administración puede poner en marcha para favorecer el desarrollo empresarial.

"Cuando existe una buena colaboración se aprovechan mejor los recursos y se pueden abordar con más garantías cuestiones como la digitalización, la transición energética, la formación de trabajadores o la incorporación de nuevas tecnologías", añade.

Para De Margarida, cualquier apoyo que facilite el acceso a financiación, asesoramiento, formación o visibilidad, como lo que ofrecen estos premios y becas, pueden "ser de gran utilidad" por servir como "reconocimiento y una forma de abrir puertas a nuevas colaboraciones".

Además del economista como presidente, el jurado estará formado por representantes de varios ámbitos productivos y empresariales de Valladolid.

Los nombres que compondrán este elenco de profesionales serán los siguientes: el director general de la Fundación Cotec, Jorge Barrero; la CEO de Amadix, Rocío Arroyo; el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana; el director de la Fundación Rafael del Pino, Vicente J. Montes; y el gerente de la Fundación Universidad de Valladolid, Francisco Javier Zaloña.

También está integrado por el director del Departamento de Investigación y Transferencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Francisco Javier Gutiérrez, el responsable de Relaciones Externas de Castilla y León en Michelin, Julián Cantalapiedra; la experta en Economía de Impacto e Innovación Social, TEDx Ambassador, Belén Viloria; Sandra Martínez, de Iberaval; y Susana Hernández Cordero, de la Escuela Superior de Diseño.

Por otro lado, un representante de IdeVa actuará como secretario del jurado.

Requisitos y candidaturas

Para poder optar a la iniciativa, los participantes deben mantener una vinculación efectiva con Valladolid o en la Mancomunidad de Interés General y Alfoz, a través de la sede, actividad o desarrollo del proyecto que se presente.

Cada interesado puede presentarse hasta en tres categorías, pero únicamente una podrá resultar premiada.

Las propuestas presentadas han de estar en fase de ejecución o ya implantadas con un mínimo de tres meses de actividad demostrable, excepto en los proyectos creativos, pues los reconocimientos persiguen distinguir iniciativas con impacto ya medible en la ciudad de Valladolid.

Pueden acceder a los galardones personas físicas mayores de 16 años, emprendedores y profesionales, autónomos, empresas y startups, cooperativas, asociaciones y fundaciones, y entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas.

La documentación oficial, el formulario de solicitud y los requisitos específicos del programa Becas InnoVa están disponibles para todos los interesados en https://www.ideva.es/premios-ideva-innovacion-creatividad-talento así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid.

Cada candidatura a los premios debe incluir, a su vez, una memoria descriptiva del proyecto, documentación acreditativa de la entidad o el solicitante e información complementaria que permita valorar el alcance, el impacto y la innovación de la propuesta.