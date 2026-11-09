Inauguración de los concursos nacional y mundial de pinchos en Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Valladolid, epicentro de la alta gastronomía, busca las mejores tapas de España y el mundo: “Es un momento estelar”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado en la mañana de este lunes, 9 de noviembre, en la inauguración del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ y del X Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ 2026 en la Cúpula del Milenio.

Se trata de los certámenes gastronómicos más relevantes del panorama nacional e internacional. Todo, en una nueva edición en la que la capital castellana volverá a convertirse en punto de encuentro del talento culinario y en el epicentro mundial de la alta gastronomía en miniatura.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, y también con la de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez y la chef brasileña, Janaína Torres, presidenta del jurado del Concurso Nacional y reconocida como Mejor Chef Femenina del Mundo en 2024 por The World’s 50 Best Restaurants.

En esta jornada se ha dado la bienvenida oficial a los participantes y se ha puesto de relieve la importancia de ambos certámenes para la proyección de Valladolid como referente gastronómico, turístico y también cultural. Así como su contribución a la difusión de la cocina en miniatura dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con esta inauguración se marca el comienzo a un total de tres jornadas de competición que reunirán a un total de 45 chefs finalistas procedentes de diferentes puntos de España y 16 cocineros internacionales, quienes presentarán sus creaciones ante un jurado que está integrado por reconocidos chefs, periodistas gastronómicos y profesionales del sector.

Una doble cita con la que Valladolid reafirma su compromiso con la promoción de la creatividad culinaria, la excelencia profesional y el intercambio gastronómico internacional, consolidando su posición como capital internacional de la tapa.

“Es un momento estelar”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que “es un momento estelar” tanto en el Concurso Nacional como en el Mundial de Pinchos y Tapas en la edición 22 del Nacional y número 10 del Mundial.

“Lo que es más importante, 45 participantes en el Nacional y 16 en el Internacional. Esto supone que todos los continentes estén representados en dos concursos que hacen que Valladolid sea la capital mundial de la tapa”, ha añadido el alcalde.

Para Carnero se trata de un evento en el que “se expresa muy bien lo que hemos hecho durante toda nuestra vida los vallisoletanos” y que “cada día se hace de una manera más perfeccionada” hablando de “territorio, productos de proximidad y de calidad en la transformación de los mismos gracias a la labor de cocineros y cocineras”.

El alcalde ha señalado que “Valladolid es la capital de esta alta gastronomía en miniatura” y ha querido “agradecer” el trabajo que se hace desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y de los establecimientos que participan en el concurso.

“Valladolid se convierte, durante tres días, en la capital mundial de la tapa. Tres días en la cúpula y durante el resto del año en los establecimientos de la ciudad”, ha finalizado Carnero.

Precisamente, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, ha señalado que “estamos muy contentos y un poco nerviosillos” con “los cocineros esperando”.

“Tenemos mucha ilusión, con unas propuestas muy interesantes con 45 propuestas que siempre nos sorprenden y que gane el mejor”, ha finalizado Jaime Fernández.

XXII Concurso Nacional

Con más de dos décadas de trayectoria, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid se ha consolidado como uno de los principales escaparates del talento gastronómico español.

Cada año reúne a profesionales de la hostelería que encuentran en la cocina en miniatura un espacio de creatividad, innovación y expresión culinaria.

En esta edición, 45 chefs finalistas de todas las comunidades autónomas van a competir por lograr el título de la mejor tapa de España.

Una competición que se va a desarrollar durante este lunes, 9 de noviembre, de 16:30 a 19:30 horas y el martes, 10 del mismo mes, entre las 11:00 y las 14:00 horas y también entre las 17:00 y las 19:30 horas en la Cúpula del Milenio.

El jurado va a estar presidido por Janaína Torres, chef y restauradora brasileña reconocida como Mejor Chef Femenina del Mundo en 2024 por The World’s 50 Best Restaurants, una de las figuras más destacadas de la gastronomía internacional.

Junto a ella participarán profesionales de reconocido prestigio como Juanlu Fernández, chef de LÚ Cocina y Alma, distinguido con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol; Cristina Jiménez, chef de Faralá, con una estrella Michelin y un Sol Repsol; y Aarón Ortiz, chef de Kabo, distinguido con una estrella Michelin y un Sol Repsol.

El jurado contará también con la participación de personalidades vinculadas al ámbito gastronómico y de la comunicación, entre ellas Xabier Gutiérrez, escritor gastronómico; Paz Ivison, periodista especializada; Omar Allibhoy, conocido internacionalmente como The Spanish Chef.

Marina Vega, periodista gastronómica; José Manuel Bajo, secretario general de la Denominación de Origen Baena, Victoriano Porto, crítico gastronómico, Santiago Granda, Guayaquil Food Show, Luis Moreno Maldonado, crítico gastronómico y Belén Sanz, enóloga.

X Campeonato Mundial

Por otra parte, el miércoles, 11 de noviembre, de 10:30 a 14:00 horas, la Cúpula del Milenio va a acoger la décima edición del Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. Todo, en una competición que va a reunir a un total de 16 chefs internacionales de los cinco continentes, en representación de diferentes países y tradiciones culinarias.

Van a estar representados: Australia, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Ecuador, Tailandia, Brunéi, Corea del Sur, Malasia, India, Suiza, Reino Unido, España, Sudáfrica, Egipto y Uganda.

Se pondrá de manifiesto, durante la competición, el carácter global del certamen y la capacidad de la tapa para trascender fronteras, conectar culturas y convertirse en un lenguaje gastronómico de carácter universal.

Todo en un certamen que constituye, como el Concurso Nacional, un escaparate de la diversidad gastronómica internacional y demuestra cómo la tapa, nacida de la tradición española, se ha convertido en un formato culinario universal, capaz de integrar ingredientes, técnicas y culturas de todo el mundo.

En esta edición, el jurado estará presidido por Mario Sandoval, chef del restaurante Coque, distinguido con dos estrellas Michelin, una estrella verde Michelin y tres Soles Repsol.

Le acompañarán personalidades del sector gastronómico, entre ellas Janaína Torres, presidenta del jurado nacional; Cristina Jiménez, chef de Faralá; José Gómez, de Joselito; José Luis Prada, de Prada a Tope.

Gloria Lucía Martín, del restaurante El Empalme; Jonatan Armengol, periodista gastronómico; Rafael Pico, representante de Asoliva; Tony Abruscato, de la Texas Restaurant Association; y el humorista Leo Harlem.

La jornada culminará con la ceremonia de entrega de premios, prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 19:30 horas, en la que se darán a conocer los ganadores de ambos certámenes.

El festival de la tapa

Competiciones a un lado, Valladolid va a volver a acercar la experiencia gastronómica al público a través del Festival Internacional de la Tapa, que se va a celebrar del 10 al 15 de noviembre. Los horarios y las tapas se ofrecen a través de la app SpainIsTapas.

Durante estos seis días, diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecerán las tapas participantes en los certámenes, permitiendo que vallisoletanos y visitantes puedan degustar las creaciones de los chefs finalistas.

Las propuestas podrán disfrutarse a un precio de 3,50 euros por tapa, acercando al público una selección de elaboraciones que reflejan la creatividad y diversidad de la cocina en miniatura.

Asimismo, el jueves 12 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar una rueda de prensa y presentación de las tapas ganadoras en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez, una oportunidad para conocer de primera mano las propuestas premiadas y a sus creadores.

Con esta programación, Valladolid volverá a reunir a profesionales, visitantes y amantes de la gastronomía en torno a una celebración que combina competición, cultura culinaria y promoción turística, reforzando su reconocimiento como destino gastronómico de la cocina en miniatura.