Janaína Torres, prestigiosa chef brasileña, se enamora de las tapas de Valladolid: “Son deliciosas y con sabor español”

Janaína Torres es una prestigiosa chef, sommelier y empresaria culinaria nacida en Sao Paulo (Brasil), reconocida a nivel global como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2024 por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants.

Su propuesta gastronómica destaca por un fuerte compromiso social, la democratización de la alta cocina y la puesta en valor de los ingredientes tradicionales y la biodiversidad de su país.

La brasileña es, este año, la presidenta del jurado del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ 2026 que comienza, este lunes 9 de noviembre, en la ciudad del Pisuerga.

Durante esta mañana ha participado en la inauguración del evento que contará con un total de 45 cocineros de toda España y también del Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ 2026 que tendrá lugar este miércoles, 11 de noviembre.

“Para mí es un honor enorme. Estoy muy contenta, de verdad. En este concurso vamos a encontrar comida buena, tapas equilibradas, con tradición e innovación moderna de España que sabemos que es muy importante para todos”, ha asegurado Janaína Torres.

Sobre lo que va a valorar como jurado, ha apuntado que “las texturas, también la temperatura, los colores y el sabor”.

“Ayer probé unas tapitas por Valladolid. Son superlindas, muy ricas de comer. Son deliciosas. Son bocaditos pequeños que se pueden comer de una o dos veces, con sabor español, de la tierra. Para mí es increíble. Lo más simple posible, pero con ingredientes buenos”, ha añadido la brasileña.

Sobre si este concepto de la tapa triunfa también en su país ha apuntado que “allí es diferente” pero que cuentan con una emigración española “muy fuerte” y “con bares de tapas en Brasil donde se puede disfrutar un poco de la gastronomía de España”.

“Hay grandes cocineros españoles en Brasil”, ha añadido, antes de hablar del compromiso social de la cocina para “devolver a la ciudad todo lo que recibimos” en algo que “tiene que ser verdadero y no por obligación”.

Janaína Torres ha indicado que “sus ancestros proceden de Granada” y que su hijo “vive en San Sebastián” finalizando que “ama España y que se siente como en casa”.