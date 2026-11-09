Imagen de La Faraona, una obra que llega a Arroyo de la Encomienda. Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

La Faraona, una comedia flamenca que fusiona baile y cante, llega a Arroyo: con entradas a 7,50 y 10 euros

La Faraona, un espectáculo teatral para todos los públicos que fusiona disciplinas como el flamenco, baile, cante y comedia, llega a Arroyo de la Encomienda este domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas.

Se trata de una obra que está protagonizada por Estíbaliz Núñez. Esta obra bebe de las referentes flamencas, Lola Flores, La Niña de los Peines o La Paquera de Jerez, y muestra cómo la necesidad de expresión las hace artistas.

La trama se sitúa en la peña flamenca de su familia para invitar al público a introducirse en el mundo del folclore andaluz.

Poco a poco la escena se irá llenando de color, para hacer un repaso por el flamenco, sus palos y referentes. Mientras,

La Faraona se pierde por el intríngulis de su vida marcado por el esfuerzo y la búsqueda incesante para conseguir ser artista. Palmas, cante, baile, mantón y sobre todo mucho ángel y compás como protagonistas en esta cita con el flamenco.

La puesta en escena

La Faraona es ritmo, melodía de expresión existencial, denuncia y reflexión social. La sociedad que aparece en el espectáculo pertenece a un grupo con menos recursos, un mundo con sus propias leyes internas marcadas por el ejercicio de la cultura, la sumisión y la rebeldía frente al destino impuesto.

Destaca el rico y abundante recurso del flamenco; mantón, castañuelas, cante, baile y palmas, así como un vestuario y escenografía que van modificando durante el avance de la trama.

La venta de entradas tendrá lugar en la web culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00.

El precio de las mismas es de 10 euros para adultos y de 7,50 para menores de 16 años.