Desmontan las terrazas de 44 locales de Valladolid por no pagar la tasa a tiempo: no podrán reabrir hasta 2027

El Ayuntamiento de Valladolid ha intensificado el control sobre las autorizaciones de ocupación de vía pública en el sector de la hostelería.

Tras agotar los plazos ordinarios y varias prórrogas, se ha aplicado de forma estricta la caducidad de aquellas licencias cuyos titulares no abonaron la tasa correspondiente en tiempo.

Fuentes del Ayuntamiento de Valladolid han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León el desmantelamiento de las terrazas de 44 locales que no habían regularizado el pago y mantenían el mobiliario instalado.

De las cerca de 1.062 terrazas autorizadas en la ciudad, aproximadamente 957 abonaron la tasa en el primer periodo.

Quienes no lo hicieron han tenido que retirar mesas, sillas y demás elementos y no podrán solicitar una nueva autorización hasta 2027.

La Policía Local sigue comprobando el cumplimiento de la ordenanza tras el cierre de los periodos de pago.