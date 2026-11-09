El proyecto de la nueva residencia de estudiantes en el antiguo convento del Corpus Christi, en la calle Prado de la Magdalena de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

El convento del Corpus Christi de Valladolid se convertirá en una residencia de estudiantes de siete plantas

El histórico convento del Corpus Christi, en el paseo del Prado de la Magdalena de Valladolid, da un paso decisivo hacia su reconversión en una moderna residencia de estudiantes.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad Urbana 05 (números 8 y 12), promovido por Smart Student Housing S.L., que permitirá elevar la altura máxima del nuevo edificio de cinco a siete plantas, integrar la tapia del antiguo convento y mejorar la ordenación de la parcela.

La modificación adapta la futura edificación a su entorno: reduce el fondo edificable, incrementa la edificabilidad en menos de 500 metros cuadrados y, sobre todo, incorpora el muro perimetral del cenobio en la nueva construcción.

Según la memoria vinculante del estudio, estos cambios mejorarán la configuración urbana, el tratamiento de las medianeras y la calidad del espacio libre interior, favoreciendo una integración más armónica del conjunto sin alterar las determinaciones de ordenación general.

El inmueble, ocupado por monjas dominicas desde finales del siglo XIX (la primera piedra se puso en 1884 y las religiosas se trasladaron en 1887), cerró sus puertas en 2020 tras más de 130 años de vida conventual.

Su recuperación para uso residencial estudiantil responde a la demanda de alojamiento cerca del campus universitario y del centro de la ciudad, transformando un patrimonio cerrado en un equipamiento vivo y contemporáneo.

Con la aprobación inicial se abre ahora un periodo de información pública de un mes, durante el cual se podrán presentar alegaciones.

Nuevo suelo residencial

En la misma sesión, la Junta de Gobierno aprobó de forma definitiva el Proyecto de Actuación de la UA3 del sector SE(r).56-01, en la calle Villagarcía de Campos.

Este instrumento de gestión urbanística materializa la ordenación detallada aprobada en 2023 y, tras el periodo de información pública y la resolución de tres alegaciones (una de las cuales originó una modificación), permite avanzar en la creación de una parcela con capacidad para alrededor de 35 viviendas.

El proyecto de la nueva residencia de estudiantes en el antiguo convento del Corpus Christi de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

La actuación incluye la obtención de una parcela de 1.314 m² de espacio libre público y otras tres de 1.656, 52 y 2.636 m² destinadas a viario público. El Ayuntamiento recibirá, además, una compensación económica de 185.537 euros por los aprovechamientos urbanísticos.

Ambos acuerdos combinan la mejora de parcelas ya consolidadas en la ciudad −con el respeto al patrimonio histórico del antiguo convento− y el desarrollo de nuevo suelo residencial y de espacios públicos, impulsando la transformación urbana de Valladolid de forma ordenada y equilibrada.