Imagen de Leticia Martín Cantalapiedra, dueña del Restaurante Lienzero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De antigua casona con más de 200 años a restaurante de cocina castellana en un pueblo: “Tenemos menú del día a 15 €”

El Restaurante Lienzero pasa por ser una casona del año 1800 que ha sido restaurada en 2009 para convertirse en un restaurante y hotel rural, conservando, aun así, su fisonomía tradicional. Se ubica en la localidad vallisoletana de Matapozuelos.

“Después de tantos años de esfuerzo, mi mayor deseo pasa por poder seguir disfrutando de este proyecto, verlo crecer y sentir que todo el trabajo y la dedicación han merecido la pena”, afirma Leticia Martín Cantalapiedra en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ella es la dueña de un establecimiento hostelero que cuenta con 17 años de vida y con “2.000 metros cuadrados de espacio”.

“Estamos especializados en cocina castellana. Tenemos menú del día a 15 euros por persona. De lunes a viernes si no es festivo. Cuenta con dos entrantes y dos segundos a elegir. También se incluye el postre, el café y el vino de la casa o agua”, asegura nuestra entrevistada en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Leticia

“Soy una persona muy sincera. Odio la mentira. En la actualidad tengo poco tiempo libre ya que la mayor parte de mi día a día la dedico a trabajar. Sabemos que la hostelería es una profesión muy sacrificada”, asegura Leticia Martín Cantalapiedra, en declaraciones a este periódico.

Nuestra entrevistada tiene 43 años. Nació en Valladolid, pero reside, en la actualidad, en Matapozuelos. Ha completado estudios en Turismo, Relaciones Institucionales y Protocolo. Se define como “una hostelera que cuenta con una experiencia de 17 años en el sector”.

“Nací en Valladolid, pero, desde muy pequeña, mis padres nos traían a pasar el verano a Matapozuelos, a casa de una tía de mi madre, que es la localidad vallisoletana. Después, mis padres alquilaron una casa y veníamos muchos más días, sobre todo en Semana Santa y Navidad”, explica nuestra entrevistada.

Amante de salir con sus amigas, cuando puede, para desconectar del negocio hostelero, nuestra protagonista señala que “tanto ella como su hermano estaban deseando terminar el colegio para ir a Matapozuelos” y que “finalmente compraron una casa, aunque seguían a caballo entre la capital y el municipio vallisoletano”.

“Cuando terminé todos mis estudios nos vinimos a vivir definitivamente a Matapozuelos. Cuando era pequeña, me encantaban los niños. Quería ser comadrona, pero la vida me llevó por otro camino”, señala Leticia.

Su infancia la pasó en Valladolid estudiando y deseando que llegara el fin de semana para ir al municipio vallisoletano.

La historia y el restaurante

“La idea del Restaurante Lienzero llega en el año 2008. Por parte de mi padre que es una persona de negocios, aunque tanto él como mi hermano se dedican a otro sector completamente diferente como es el de la construcción y el transporte. Mi madre sí que trabaja conmigo y me apoya en la cocina”, añade nuestra entrevistada.

Explica que sus padres “compran una casona del año 1800, y la rehabilitamos, conservando todo lo antiguo” ya que “el propietario anterior contaba con una tienda de telas y arriba una vivienda”.

“Nosotros, abajo, hemos transformado donde estaba la tienda en bar y donde se encontraba la trastienda en un comedor privado con capacidad para 14 personas. El Restaurante Lienzero lo abro yo en mayo de 2009”, señala Leticia, que apunta que “cuenta con 17 años de vida”, todos con ella como dueña.

Además, apunta que “respetamos todo lo tradicional que tenía la casa” y señala que “como los antiguos dueños tenían sus habitaciones, lo convertimos también en siete habitaciones, cada una con baño propio”.

“En nuestro espacio, además del restaurante, contamos con un hotel rural con cuatro habitaciones dobles y tres dobles de uso individual. Donde tenían el patio, creamos dos comedores, cocinas con sus parrillas y horno de leña y terrazas”, apunta la dueña del Restaurante Lienzero.

Es, por tanto, un restaurante y hotel rural desde el año 2009 pero conserva todo el encanto de la casona de 1800.

Imagen del Restaurante Lienzero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cocina castellana

El Restaurante Lienzero se ubica en la Plaza Mayor de Matapozuelos. Frente al Ayuntamiento. Los comedores cuentan “con una capacidad para 44 comensales uno y 60 otro”, señala nuestra entrevistada.

“Contamos con, más o menos, 2.000 metros cuadrados entre terrazas bar, cafetería, habitaciones, comedores, o cocina. Entre semana tenemos una plantilla de cuatro trabajadores entre cocina, barra y comedor y, los fines de semana, con extras en la parrilla y la sala”, añade la dueña.

Nuestra entrevistada señala que se trata de un establecimiento hostelero que está “centrado en la cocina castellana”.

Producto del Restaurante Lienzero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“La especialidad del lugar es el lechazo asado churro en horno de leña y el cochinillo. También la carne roja de vaca a la piedra o a la brasa en entrecot o chuletón”, explica, sobre el lugar, nuestra entrevistada.

La dueña del establecimiento hostelero afirma, hablando de los precios, que la carne “está a unos 22 euros por persona” y “el lechazo según mercado porque, últimamente, varía mucho” y que el precio del cochinillo “se sitúa en los 25 euros por persona”.

“Tenemos menú del día a 15 euros por persona. De lunes a viernes si no es festivo. Cuenta con dos entrantes y dos segundos a elegir. También se incluye el postre, el café y el vino de la casa o agua”, asegura nuestra entrevistada.

Presente y futuro

“De momento puedo vivir del negocio. Entre gasoil, luz, proveedores y demás se van 20.000 euros, más o menos, al mes”, explica la dueña del establecimiento hostelero.

Sobre el futuro confiesa que “cada vez estamos más contentos” y se marca el objetivo de “seguir creciendo y manteniendo la ilusión del primer día sin perder la esencia”.

“Me gustaría seguir mejorando, innovando y ofreciendo a nuestros clientes una experiencia cada vez más completa, cuidando siempre la calidad del producto, el servicio y el trato cercano”, finaliza.