Silvia y Víctor con los perros en Mayuka. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Víctor y Silvia, educadores caninos de Mayuka: “Ayudamos a comprender al perro para una convivencia más respetuosa”

Mayuka Educación Canina pasa por ser un equipo humano que está especializado en comunicación y lenguaje canino.

Gracias a todas las horas dedicadas a observar, investigar y experimentar con los perros, Mayuka ha desarrollado y registrado diferentes teorías relacionadas con el lenguaje y la comunicación canina.

Todo, con el objetivo de divulgar y dar a conocer esta metodología entre particulares y profesionales para que puedan ayudar al mayor número de perros posible.

Víctor Martínez Marciel y Silvia Báñez Burgos son los educadores caninos que, en el año 2023, crean la Cooperativa Mayuka. Se instalan en la localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva.

“Ayudamos a comprender al perro para una convivencia más respetuosa en familia”, aseguran nuestros entrevistados en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Recibirán el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa, dentro de los XVII Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, organizados por la Consejería de Economía y Empleo.

Será este lunes, 9 de noviembre, en el Seminario de San Atilano en Zamora. Todo por su gran idea y excelente trabajo.

El inicio de todo

“Mayuka comienza hace, aproximadamente, 15 años. Lo hace de la mano de Víctor Martínez Marciel. A partir de su pasión por los perros, su profunda dedicación a comprenderlos y su interés por investigar su comunicación y lenguaje”, explica Silvia Báñez Burgos, en declaraciones a este periódico.

Lo que nació de una vocación personal fue evolucionando hasta convertirse en una forma propia de entender la educación canina. Sería en 2023 cuando el proyecto da un paso decisivo con la constitución de Mayuka Sociedad Cooperativa.

La unión de ambos perfiles permite transformar el conocimiento acumulado en un proyecto compartido, con capacidad para desarrollar servicios, formar profesionales e impulsar nuevas iniciativas de innovación.

La cooperativa supuso un “impulso para consolidar la actividad” y también “invertir en instalaciones propias, desarrollar nuevas líneas de formación y establecer colaboraciones con universidades, administraciones y entidades sociales”, señalan nuestros entrevistados.

Mayuka

“Mayuka es una cooperativa especializada en comunicación, lenguaje y educación canina. Nuestro trabajo parte de una idea fundamental como es que, para comprender el comportamiento de un perro, necesitamos aprender a interpretar cómo se comunica, qué necesita y cómo se relaciona con su entorno”, señala Víctor.

Son dos educadores caninos que están certificados mediante la cualificación profesional oficial SEAD0412, con perfiles complementarios. Mientras que Víctor está especializado en comunicación y lenguaje canino y es el creador del Método Mayuka, Silvia combina su experiencia como educadora canina con una trayectoria profesional en gestión y dirección empresarial.

“Ofrecemos atención a perros y familias. Formación a particulares y profesionales, actividades de socialización y bienestar animal, y proyectos de innovación. Nuestro propósito es ayudar a construir relaciones más comprensibles, respetuosas y equilibradas entre personas y perros”, afirma Silvia.

Mayuka se encuentra en el municipio vallisoletano de Renedo de Esgueva desde que se constituye como cooperativa. Dispone de una finca de, aproximadamente, 6.000 metros cuadrados con espacios verdes, vegetación y zonas de trabajo para desarrollar actividades de educación y un aula de formación, socialización y bienestar canino.

“El espacio es fundamental en nuestra forma de trabajar, ya que nos permite organizar las actividades atendiendo a las necesidades de cada perro, sus tiempos, las distancias y las condiciones del entorno. No se trata solamente de disponer de una superficie amplia, sino de usarla para crear situaciones de aprendizaje y convivencia adecuadas”, añade Víctor.

En la cooperativa trabajan nuestros dos entrevistados.

El método Mayuka

“La experiencia de años ha dado lugar al desarrollo del Método Mayuka que estructura una forma propia de observar e interpretar la comunicación canina. Nuestra aproximación no consiste, únicamente, en aplicar técnicas, sino en aprender a observar antes de intervenir, interpretar antes de corregir, y comprender qué está ocurriendo antes de decidir cómo actuar”, señala Víctor.

Víctor Martínez Marciel con uno de los perros. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El método es fruto de años de convivencia, observación, estudio, experiencia práctica y organización de conocimientos sobre la comunicación canina. Ha sido Víctor Martínez el que ha desarrollado esta metodología estructurando una forma propia de interpretar las señales de los perros, los factores que influyen en su comunicación y cómo el humano afecta en ellas.

“La obra se encuentra registrada en el ámbito de la propiedad intelectual ante el Ministerio de Cultura. Este registro permite identificar y proteger el método desarrollado y constituye una base para continuar generando conocimiento y transmitirlo mediante la formación”, nos explica Víctor.

Su punto de partida es que el comportamiento de un perro “no aparece de forma aislada”, explican. Y es que “intervienen su historia, experiencias, necesidades, motivaciones y la relación que mantiene con el entorno”.

“No buscamos solo que desaparezca un comportamiento, sino comprender qué factores lo desencadenan y modificar las condiciones que están detrás de ello”, añade Víctor, que apunta que también “acompañamos a las personas para que aprendan a interpretar su lenguaje y la comunicación de su perro y puedan aplicar lo aprendido en la vida cotidiana”.

El objetivo es el de “favorecer una evolución real y sostenible” y “mejorar el bienestar respetando las necesidades del perro sin reducir su educación a conseguir obediencia”, apunta Silvia.

Problemas y soluciones

“Podemos encontrarnos con perros que reaccionan con miedo, inseguridad o agresividad. Que tienen dificultades para relacionarse con otros perros o con personas. Otros, que muestran una gran excitación o frustración o que tienen problemas durante los paseos y en la vida cotidiana”, señalan nuestros entrevistados, hablando de los problemas que se encuentran en el día a día.

Cada comportamiento “necesita ser comprendido en su contexto” ya que “detrás de una misma reacción pueden existir circunstancias diferentes” por lo que “es importante no quedarse, únicamente, con lo que vemos desde fuera”, explican.

“Entre las dificultades que encontramos, con frecuencia están los problemas de comunicación y gestión de situaciones cotidianas. A veces las personas interpretan una reacción como desobediencia o agresividad sin comprender qué está comunicando el animal o qué factores están influyendo en su respuesta”, añade Víctor.

Precisamente ahí está la importancia de su trabajo, en “aprender a mirar más allá de la conducta visible” y “comprender qué sucede para ayudar a las personas a actuar de otra manera”, inciden.

Cada perro es un mundo y ellos lo analizan de forma individualizada, en busca de la mejor solución.

“La participación de la familia es fundamental. No basta con trabajar con el perro durante una sesión. Las personas necesitan aprender a interpretar su lenguaje y comprender qué pueden cambiar en su día a día para favorecer la evolución”, añade Víctor.

Recuperación

La recuperación del perro a nivel emocional y de comportamiento con el Método Mayuka “no se mide solo por la desaparición de una conducta concreta” sino que estos dos profesionales valoran si el perro puede gestionar “mejor” las situaciones que antes le resultaban difíciles y “si se comunica de una forma más clara” para “desenvolverse con mayor tranquilidad y autonomía”.

“No todos los perros tienen que alcanzar el mismo objetivo ni evolucionan al mismo ritmo. Nuestro propósito es conseguir mejoras reales y sostenibles, respetando las características de cada uno y las circunstancias de su entorno”, apunta Silvia.

El cambio del perro, tras pasar por Mayuka, “puede reflejarse en su manera de relacionarse con otros perros” o también “en cómo afronta las situaciones cotidianas y cómo responde a su entorno”.

Además “se produce un cambio muy importante en las personas”. Cuando una familia “empieza a comprender el lenguaje de su perro, muchas de sus respuestas dejan de parecer incomprensibles”, añade Silvia.

“Llegar a un equilibrio comunicativo dotando al perro de la mayor autonomía posible es nuestro objetivo”, añaden estos dos educadores que se esmeran en conseguir recuperar la mejor versión de estos animales.

Bienestar y la calidad

En Mayuka priorizan el bienestar animal y la calidad de atención, por lo que organizan las actividades “teniendo en cuenta las características de los perros, los espacios disponibles y las necesidades de cada grupo”.

“Unos 50 perros pasan cada semana por nuestras instalaciones para completar las actividades grupales donde fomentamos la socialización para dotar al perro de habilidades comunicativas”, apunta Silvia.

Una parte esencial del proceso pasa por “ayudar a la familia a comprender y gestionar las situaciones en su propio entorno” para que “las herramientas aprendidas puedan trasladarse a la vida cotidiana” con el fin de que “los avances no dependan exclusivamente, de la presencia del profesional”.

“Desde el inicio del proyecto hemos desarrollado actividades de educación, asesoramiento, socialización, formación y bienestar canino. Hemos formado a más de 700 alumnos, entre particulares y profesionales de distintos países, lo que demuestra el alcance que ha adquirido Mayuka”, añade Silvia.

Mayuka también ha desarrollado una línea formativa especializada en galgos y podencos que va dirigida a un colectivo especialmente desfavorecido de la Comunidad.

También desarrollan actividades asistidas con animales, en colaboración con entidades sociales, en las que el perro participa en experiencias educativas y de bienestar adaptadas a las personas participantes.

Entre ellas se encuentran las colaboraciones con entidades como la Asociación Vallisoletana de Protección de Autistas (AVPA), ubicada en el mismo municipio de Renedo de Esgueva, y el proyecto ‘Huellas de Bienestar’, junto a Aspaym.

En todos estos casos, el bienestar del animal es fundamental. “No concebimos estas actividades como utilizar al perro, sino como crear experiencias en las que se respeten sus necesidades y se tenga en cuenta tanto a las personas como a los perros implicados”, añade Silvia.

Un gran premio

“Recibimos el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa, dentro de los XVII Premios de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, con mucha ilusión, orgullo y agradecimiento”, explican nuestros entrevistados.

Para ellos, este reconocimiento es “especialmente importante” porque Mayuka es “una cooperativa joven” que “ha apostado por desarrollar una actividad especializada desde el medio rural, invertir en instalaciones propias, generar conocimiento y abrir nuevas vías de innovación”.

“Que se reconozca nuestra iniciativa supone un impulso para continuar trabajando y demuestra que, desde un municipio pequeño, también se pueden desarrollar proyectos con capacidad de innovación y proyección”, explica Silvia.

Silvia Báñez Burgos con varios perros. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Son muchas horas de dedicación y de trabajo y “emprender implica mucho más que atender la actividad diaria”, añade Víctor, ya que toca “desarrollar servicios, gestionar la empresa” y “atender a las familias”, además de “preparar la formación, mantener instalaciones, invertir y buscar oportunidades”, añade.

“Recibiremos el premio con mucha emoción y agradecimiento. La entrega está prevista para el 9 de noviembre, en Zamora, y será una oportunidad para compartir este reconocimiento y dar visibilidad al trabajo que estamos desarrollando desde Renedo de Esgueva”, señala Silvia.

También quieren, durante la gala, representar a Mayuka, al municipio en el que se encuentran y al cooperativismo de Castilla y León para “demostrar que desde el medio rural se pueden impulsar proyectos especializados, innovadores y comprometidos con el entorno”.

“Lo viviremos como una celebración del camino recorrido, pero también como una motivación para seguir creciendo y desarrollar todo el potencial de la cooperativa”, añaden.

Futuro

Hablando del futuro, nuestros entrevistados lo miran “con ilusión” y con “la responsabilidad de consolidar lo construido” con el fin de “seguir desarrollando Mayuka como un referente en la comunicación y educación canina”.

Todo ello ampliando la actividad formativa y generando conocimiento que pueda compartirse, tanto con profesionales, como con familias.

“También queremos reforzar las colaboraciones con universidades, administraciones y entidades sociales. Creemos que la cooperación permite llegar más lejos y desarrollar proyectos que difícilmente podrían abordarse de manera aislada”, añade Silvia.

Los dos socios de esta cooperativa señalan que, a partir de esta metodología, “hemos avanzado también hacia la profesionalización del sector” con un “itinerario de nueve microcredenciales desarrollado en colaboración con la Universidad de Valladolid y de la mano del profesor Luis Carro Sancristóbal”.

“Así, el conocimiento generado en Mayuka no se queda únicamente en nuestra actividad diaria, sino que se estructura y se comparte con otras personas y profesionales”, apunta Víctor.

Uno de sus proyectos “más destacados” es DOGCRED/PET-WALLET que “ha sido reconocido con el Premio Especial Nuevos Emprendedores del XIII Desafío Universidad-Empresa”, nos cuenta Silvia.

Todo en una iniciativa que “busca desarrollar una solución digital para acreditar formación vinculada a la tenencia responsable de animales mediante credenciales verificables”.

El objetivo de Víctor y Silvia pasa por “conseguir que Mayuka siga creciendo sin perder su esencia” y “comprender a los perros respetando sus necesidades” además de “ayudar a las personas a construir una convivencia mejor con ellos”.

“Si conseguimos que nuestro trabajo mejore la vida de los perros, facilite la convivencia con sus familias y contribuya a construir una sociedad más respetuosa con los animales, sentiremos que estamos avanzando en la dirección adecuada”, finalizan.