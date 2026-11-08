Rubo (27), el DJ que revoluciona las noches de Nueva York: "Cuando voy estoy orgulloso de decir que soy español"

Comenzó como una afición para matar el tiempo libre durante el confinamiento por la pandemia, a mediados de 2020, y hoy se ha convertido en una carrera meteórica que se ha asentado a nivel internacional. Rubén Criado (27-5-1999, Valladolid) no solo ha desfilado con su mesa de mezclas por las grandes salas de España, sino que es ya una de las grandes figuras del ocio nocturno.

A sus 27 años, este vallisoletano, conocido en la noche como Rubo Criado, comienza a asentar su carrera al otro lado del charco. En el mes de junio, cuando este periódico difundió su historia, las sesiones en Estados Unidos apenas se limitaban a una aparición en Miami.

Ahora, menos de medio año después, octubre le ha dejado otras dos experiencias en Nueva York y ha logrado cerrar nuevas fechas en San Diego y en Los Ángeles. Rubo Criado ya se ha postulado como uno de los nombres más destacados de la noche americana entre el público latino.

Rubén Criado en el estadio de Metlife Stadium, donde España ganó el Mundial 2026, con la bandera rojigualda..jpeg Cedida

"Decir que soy de Valladolid es un auténtico orgullo, siempre lo ha sido, pero sobre todo estoy orgulloso de decir que soy español", señala en respuesta a lo que le supone llevar la bandera de su ciudad y país a tantos miles de kilómetros.

De sus últimas sesiones en Nueva York, Rubo las califica como una experiencia "increíble, tanto a nivel personal como profesional". Hasta allí llegó sabiendo que es una ciudad que "impone muchísimo" y reconoce que poder haber pinchado delante de sus hermanos, que le acompañaron en el viaje, ha sido algo "muy especial".

"La sesión fue una locura, la gente respondió muy bien y me di cuenta de dos cosas", relata. La primera de ellas es que "da igual los kilómetros que recorra que la gente disfruta" con su música. La segunda, que "en España somos muy liados, allí no aguantan hasta las 06:00 AM ni el tato", apunta bromeando.

Factor "suerte"

Nueva York le ha abierto las puertas para cerrar nuevas sesiones en Estados Unidos. San Diego y Los Ángeles serán las próximas paradas de este vallisoletano. Criado cree que todo se debe al "factor suerte de quien te esté viendo", aunque siempre sobre la base de una sólida y atractiva propuesta.

"Si ese día hay viéndote alguien que lleva una fiesta en otra ciudad y le haces cosas pinchando, es muy probable que te contrate, y además se sorprenden de que un español ponga estos temazos", señala de nuevo entre risas.

La estancia en Nueva York sirvió para que el público latino y español pudiera disfrutar de sus sesiones. Aunque en apariencia podría asemejarse a lo que se encuentra en su ciudad o país, reconoce que una de las diferencias que notó allí es que "la música es mucho más comercial e internacional".

"En España tenemos una cultura de fiesta muy fuerte y un público que conoce muchísimo el reguetón, pero en Nueva York me gustó especialmente esa mezcla de cultura y la sensación de estar compartiendo la misma energía con gente de procedencias distintas", sostiene.

Sobre sus próximas fechas en el país americano, el vallisoletano promete que quiere "mantener la esencia", o lo que es lo mismo, el eslogan de 'Rubo Criado, criado en el perreo'.

"Viajar siempre te aporta cosas y he aprendido mucho más del gusto de los latinos", añade sobre si le ha servido esta nueva experiencia para recopilar nuevas ideas o sonidos.

"Trabajar mucho"

Para Rubén, la receta de este ascenso meteórico hasta el panorama internacional no se debe a un punto de inflexión en su carrera, sino que él cree más en que "las cosas van llegando". "Hay que trabajar mucho, sin parar, y ahí está la clave yo creo", apunta.

Apenas lleva seis años de carrera musical en el mundo de la noche, pero tiene muy claro cuáles son los pasos que tienen que seguir las futuras generaciones si quieren triunfar en un sector tan codiciado como reclamado.

"Hay un punto muy importante que pocos hacen y es que tienes que salir de fiesta, ser cliente, saber qué música te gusta a ti y a la gente y eso se aprende en la noche", recalca.

Pero también aconseja al futuro del DJ que "trabajen muchísimo, que encuentren su propia identidad y que no tengan prisa por conseguirlo todo".

Llegados a este punto y con su edad, Rubén Criado ahora se propone "seguir creciendo". Sitúa sus objetivos en el panorama nacional, pero incide en que Estados Unidos es un "destino que me encanta por la cantidad de gente de habla hispana que hay".

Por eso, a la vez que continúa abriéndose paso en la noche americana, el DJ vallisoletano sueña con pasar una "etapa" de su vida pinchando en Estados Unidos. Todo ello a la vez que lleva su orgullo de pucelano y español hasta miles de kilómetros lejos de nuestras fronteras.