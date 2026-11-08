Imagen de la marcha solidaria a favor de la Fundación Síndrome de Dravet, este domingo en el barrio vallisoletano de La Victoria Fecosva

Más de 600 personas marchan por el Síndrome de Dravet en el barrio de La Victoria de Valladolid

Este domingo, las calles del barrio de La Victoria de Valladolid se llenaron de pasos, sonrisas y compromiso.

Más de 600 dorsales transformaron la Marcha Solidaria a favor de la Fundación Síndrome de Dravet en una auténtica fiesta ciudadana, demostrando la capacidad de movilización de los vecinos y el profundo compromiso del comercio de proximidad con las causas sociales.

Bajo el lema '¡Juntos damos más pasos!', la iniciativa, organizada por la Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria, integrada en la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), reunió a familias, grupos de amigos, vecinos y participantes de todas las edades.

Ello en una mañana en la que el deporte, la convivencia y, sobre todo, la solidaridad fueron los grandes protagonistas.

La marcha partió a las 11:00 horas desde la Plaza de la Solidaridad, punto de salida y llegada de un recorrido de 4,44 kilómetros que recorrió diferentes calles del barrio y discurría junto al Canal de Castilla.

El entorno verde y tranquilo acompañó a los participantes mientras caminaban por una causa común, disfrutando del paisaje y del ambiente de barrio unido.

La respuesta ciudadana superó las expectativas de la organización. La participación masiva refleja la implicación de La Victoria y de todas las personas que quisieron aportar su granito de arena para dar visibilidad al Síndrome de Dravet, una enfermedad rara y grave que provoca crisis epilépticas y dificultades en el desarrollo desde la infancia.

La jornada logró recaudar un total de 4.933 euros. Esta cantidad se entregará en un talón simbólico por parte de la Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria a Javier Mateos, delegado de la zona Norte de la Fundación, para respaldar su labor y contribuir a la investigación de esta enfermedad.

Más de 50 regalos

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de regalos celebrado al finalizar la marcha en la Plaza de la Solidaridad. En total se repartieron más de 50 obsequios cedidos generosamente por comercios y empresas del barrio, que quisieron sumarse a la iniciativa y agradecer de esta manera la participación de los ciudadanos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la Marcha Solidaria por la Fundación Síndrome de Dravet, este domingo en el barrio vallisoletano de La Victoria Ayuntamiento de Valladolid

La plaza se convirtió también en un espacio de encuentro y celebración, con música y animación a cargo del speaker Jesús y del DJ Akita, prolongando el ambiente festivo de una mañana en la que la colaboración y el espíritu de barrio estuvieron muy presentes.

Al acto asistieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, que acompañaron a los organizadores y participantes.

Un motor de compromiso social

La Marcha Solidaria ha puesto de manifiesto que el comercio de proximidad es mucho más que una actividad económica: es parte fundamental de la vida de los barrios, de sus relaciones y de su capacidad para impulsar iniciativas que mejoran la sociedad.

La implicación de los establecimientos y empresas de La Victoria y Puente Jardín, tanto en la difusión de la convocatoria como en la aportación de regalos para el sorteo, fue fundamental.

Más de 50 obsequios donados por el tejido empresarial del barrio son una muestra del compromiso y la generosidad de quienes quisieron colaborar con esta causa.

Eva Real, presidenta de la Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria, ha expresado su emoción. "Estamos muy emocionados y orgullosos de la acogida que ha tenido esta iniciativa. Superar los 500 dorsales demuestra que La Victoria es un barrio solidario, comprometido y capaz de unirse por una buena causa", afirmó.

Además, ha querido agradecer "de corazón" a todas las personas que han participado, a los comercios y empresas que han donado más de 50 regalos "y a todos los que han hecho posible esta jornada".

"Hoy hemos demostrado que el comercio de proximidad es mucho más que comercio: es compromiso, generosidad y comunidad. Esperamos que esta marcha sea el comienzo de muchas más iniciativas para seguir apoyando causas como la Fundación Síndrome de Dravet", ha zanjado.

La Victoria ha demostrado que, cuando un barrio se une, puede conseguir grandes cosas. Más de 500 dorsales, 4.933 euros recaudados, más de 50 regalos y una misma causa: dar visibilidad al Síndrome de Dravet y apoyar a los niños y familias que conviven con esta enfermedad.

Porque, como recordaba el lema de la convocatoria, '¡Juntos damos más pasos!'.

Han colaborado y patrocinado la Marcha Solidaria: PuntoNexo 360, Caja Rural de Zamora, GADIS, Laboral Kutxa, CaixaBank, Asociación de Vecinos Puente Jardín, junto con los comercios, empresas y vecinos de los barrios de La Victoria y Puente Jardín.