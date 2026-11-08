El portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, Miriam Chacón / ICAL.

Guillermo, del Sindicato de Vivienda: “El precio del alquiler se ha disparado un 36% desde 2021; hay que ir a la huelga”

La situación del acceso a la vivienda en el país, incluida Valladolid, ha alcanzado un punto crítico.

Ante el incremento desmedido de los costes de arrendamiento, el Sindicato de Vivienda de Valladolid, junto a las organizaciones sindicales CGT y CNT, han presentado las acciones programadas en la ciudad con motivo de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre (11N).

Las organizaciones prevén un seguimiento “masivo” en una jornada que consideran clave para señalar la problemática del rentismo y la precariedad laboral.

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha recordado la grave evolución del mercado inmobiliario local.

“Los precios del alquiler se han disparado un 36% desde el año 2021 y un 80% desde los últimos 10 años. Sin embargo, los salarios siguen estancados”.

Ante este escenario, la convocatoria busca movilizar a la ciudadanía más allá de una fecha puntual.



Desde el Sindicato de Vivienda, CGT y CNT recalcan que la huelga “no es un fin en sí mismo, sino parte de una lucha continuada sobre un problema que atañe a todos, como es la vivienda”.

González enfatizó que el sindicato combativo no permitirá que la protesta sea instrumentalizada políticamente: “No dejaremos que determinados discursos se adueñen del 11N como antesala de la campaña electoral” afirma.

Así, “la clase trabajadora no es tonta; y aunque haya diferencias, tanto de izquierda como derecha parlamentaria, ambos han llevado a cabo medidas que mercadean con un bien básico, y que ahogan el alquiler, sean del signo político que sean”.

Asimismo, se realizaron críticas directas al conjunto de las administraciones públicas: “Hacemos esta huelga para señalar las políticas nefastas en materia de vivienda, tanto del Gobierno central, como la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid”.

Para la jornada del 11 de noviembre se ha convocado una “gran manifestación” en Valladolid que partirá a las 19:00 horas desde la Plaza de Colón y finalizará en Portugalete.

Además de la marcha central, las organizaciones informaron de que se desplegarán piquetes informativos en diversos puntos estratégicos de la capital vallisoletana a lo largo del día, y se prevé realizar otra gran movilización en aproximadamente un mes (en torno al 29N).

Proclamas principales

El portavoz explicó que la huelga tiene ejes de acción directos.

“No vamos con demandas, sino proclamas. El objetivo es poner fin a la especulación con la vivienda; a todos los desahucios, sin condiciones burocráticas; y a la represión contra el movimiento obrero”.

González incidió en que “es preciso extirpar la vivienda a quienes mercadean con ella” y remató señalando que “seguiremos luchando hasta reducir a cenizas todo este negocio que tienen montado”.

El Sindicato de Vivienda aprovechó la comparecencia para afear la postura de las centrales sindicales que no secundan el paro, recordando que “son una herramienta en favor de la clase trabajadora, y esta decisión dice mucho sobre quiénes representan y que les dan la espalda”.

Por último, el colectivo hizo referencia al reciente desalojo de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid como un “reflejo de la política que ofrece el Gobierno más progresista de la Historia y la derecha del Gobierno de Madrid”.

A juicio de González, estos hechos muestran la contradicción del discurso oficial: “Se les llena la boca diciendo que son la salvación y que les tenemos que votar, pero responden con violencia. Es una muestra de la política del Gobierno en estos ocho años”, afirma.

Para terminar con críticas a “la no derogación de la Ley Mordaza, que se aplica semanalmente para criminalizar al movimiento obrero y la lucha de clase, mientras movimientos reaccionarios como ‘Desocupa’ campan a sus anchas y no pasa nada”.

El colectivo, que comenzó su trayectoria hace cinco años operando primero como "oficina popular de vivienda", reafirma su compromiso de mantener la movilización activa en las calles de Valladolid tras las fechas del 11N y 29N.