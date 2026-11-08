Desarticulan una red internacional que suplantaba identidades en apuestas online tras una denuncia en Tudela

La Guardia Civil detiene a uno de los miembros de la organización internacional dedicada a la suplantación de identidades para apuestas online Guardia Civil

La Guardia Civil ha destapado un entramado delictivo con ramificaciones internacionales asentado en gran parte de España que se dedicaba a usurpar datos personales para dar de alta perfiles en plataformas de juego online.

Con esta información desviaban las ganancias a cuentas controladas por la red y hacían que la carga fiscal de los beneficios repercutiera directamente en las Declaraciones de la Renta de las víctimas.

En total han sido detenidas 12 personas, investigadas 11 e identificadas otras 39 personas que se encuentran fuera del territorio nacional, por 36 delitos de usurpación de estados civiles, de estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El origen de la operación se remonta a marzo de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta en Tudela de Duero (Valladolid) pero el fraude masivo se hizo evidente durante la campaña de la Renta 2025, cuando se interpusieron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.

A los afectados les constaban en sus borradores de la Declaración de la Renta supuestos beneficios económicos derivados de apuestas online que jamás habían realizado. El importe total reclamado ascendía a un total de 121.355 euros.

Los investigadores descubrieron que la organización criminal utilizaba técnicas de “ingeniería social” así como el uso de inteligencia artificial IA. Los ciberdelincuentes diseñaban relatos creíbles y adaptados a las circunstancias de cada víctima para ganarse su confianza y captar su atención.

A través de pretextos falsos, como ofertas de trabajo fraudulentas, ofertas de alquileres de viviendas vacacionales o reservas hoteleras inexistentes, conseguían que las víctimas les facilitaran copias de su documentación personal.

Una vez obtenían estos datos, daban de alta a los usuarios en portales de juego online sin su consentimiento. El grupo criminal se quedaba con las ganancias limpias de las apuestas, mientras que el gravamen fiscal era asumido por los legítimos titulares de los datos.

Las pesquisas han determinado la existencia de una compleja red de tarjetas de débito y crédito, así como de numerosos productos y cuentas bancarias que la organización utilizaba de forma sistemática para blanquear el dinero ilícito obtenido a través del juego.

Cabe destacar que, debido a las numerosas personas afectadas a lo largo del territorio nacional, se ha creado un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados); desde este enlace encontrará toda la información (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs).