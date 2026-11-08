Una delicia de lechazo guisado al ribera con chocolate y regaliz negro conquista el Valladolid Tapas Walk 2026

El bar restaurante Vables, situado en la calle Pérez Galdós, en la Circular, se proclamó vencedor de la V Edición de Tapas por Barrios Valladolid Tapas Walk 2026 con su elaboración 'Valladolid se come', que consiste en un lechazo guisado al ribera con matices de chocolate y regaliz negro.

La gran final del concurso, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid, ha tenido lugar este sábado en la Cúpula del Milenio de la capital vallisoletana.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero; de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández.

También con la de Francisco Fuentes, jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid y responsable de la marca Alimentos de Valladolid; y el director del Área de Castilla y León de Makro, Francisco Javier García.

El segundo puesto ha sido para el restaurante El Lagar, ubicado en la calle Vinos de Cigales 1, en el barrio de Parque Alameda, con su propuesta 'Lagarcito', elaborada a base de cocido en cuatro texturas, tierra de garbanzo, copos de su caldo, compango y piparra en tempura.

Por su parte, La Churrería de Rita, ubicada en la calle del Monasterio de Santa María de la Vid 20, en el barrio de Villa del Prado, ha conseguido la tercera posición con 'El buñuelo que quería ser patata', una creación de buñuelo de cecina relleno de puré de patata y queso de La Cruz del Pobre, acompañado de crema fresca y teriyaki de verdejo y miel.

La gran final

Durante la tarde del sábado, la Cúpula del Milenio acogió la gran final de Valladolid Tapas Walk 2026, en la que los diez establecimientos clasificados, procedentes de las cinco fases celebradas durante el concurso, elaboraron sus tapas en directo ante el jurado y el público asistente.

El evento estuvo conducido por David Monaguillo, que ejerció como maestro de ceremonias y presentó la gran final, acompañando también a los participantes durante el proceso de elaboración de sus propuestas.

Asimismo, a lo largo de las cinco fases del certamen, distintas personas vinculadas al ámbito de la gastronomía y la hostelería han formado parte de los jurados encargados de valorar las tapas participantes y seleccionar las propuestas que obtuvieron su pase a la final.

Foto de familia de los ganadores del Valladolid Tapas Walk 2026, este sábado en la Cúpula del Milenio de la capital vallisoletana Ayuntamiento de Valladolid

Con esta gran final concluye una quinta edición que vuelve a poner de manifiesto el talento, la creatividad y la calidad de la hostelería vallisoletana.

La originalidad, el sabor y la dedicación que los establecimientos ponen en cada una de sus elaboraciones son señas de identidad de este certamen y reflejan el compromiso del sector con la gastronomía de la ciudad.

Valladolid Tapas Walk reafirma así su apuesta por los establecimientos de los barrios, contribuyendo a dinamizar su actividad y a seguir posicionando Valladolid como un referente gastronómico.

Una iniciativa que espera seguir creciendo en próximas ediciones y sumar a nuevos establecimientos, ampliando la participación y dando visibilidad al buen hacer de la hostelería vallisoletana.