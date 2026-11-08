El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación 2 del episodio de contaminación por partículas

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la ‘situación 2, aviso' del episodio de contaminación de partículas declarada este sábado, debido a que no se superó en más de una estación de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica el valor de 50 microgramos por metro cúbico como valor diario.

Se recuerda a la ciudadanía que puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita Vallaire.