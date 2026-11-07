El actor Rafael Álvarez 'El Brujo' en una interpretación de su obra 'Cómico' Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Rafael Álvarez 'El Brujo' actúa por primera vez en Arroyo con 'Cómico', la esencia destilada de su teatro

El próximo viernes, 13 de noviembre, Rafael Álvarez ‘El Brujo’ visitará por primera vez el escenario arroyano con su obra 'Cómico'.

El espectáculo es una destilación esencial de los últimos diez años de trayectoria del actor donde, en lugar de añadir adornos, despoja a sus obras del artificio exterior para mostrar el andamiaje y la estructura real sobre la que se construyeron.

A través de una propuesta dinámica y cambiante que se adapta a la actualidad y a la energía de la sala, el artista comparte anécdotas, fragmentos de su carrera y los motivos detrás de sus creaciones, buscando una entrega personal absoluta para disfrutar y hacer gozar a un público ya familiarizado con su trabajo.

El actor define su espectáculo. "Este espectáculo es el almagre de mis últimos 10 años de teatro. Pero ¿qué es el almagre? Dice Darío Fo que almagre es el término que emplean los pintores cuando directamente sobre el muro seco, antes de enrasar, dibujan el proyecto del fresco; únicamente el dibujo...", afirma.

Y añade: "Bueno pues yo también estoy haciendo lo mismo, pero al revés. Una labor de destilado. Quito la amalgama de colores y lo que queda es: ¡Cómico!".

Rafael Álvarez 'El Brujo' ha recibido numerosos premios. En diciembre de 2002, se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, máximo galardón que concede el Ministerio de Cultura. En febrero de 2012 recibió la Medalla de Andalucía que otorga el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Además de su reconocida trayectoria en el teatro, el público de la pequeña pantalla le recuerda por su papel de Búfalo en la exitosa serie de televisión JUNCAL, en la que interpretaba al fiel amigo del torero interpretado por Francisco Rabal.

Basta con ver cualquier capítulo de la gran serie dirigida por Jaime de Armiñán para quedar embelesado eternamente en una de las conversaciones sobre la vida que mantienen Juncal y el limpiabotas que interpreta El Brujo

Venta de entradas en entradas.com y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00.

Toda la información se puede consultar en la web municipal: www.aytoarroyo.es