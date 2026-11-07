Imagen del pograma 'Patrimonio y estrellas' de la Diputación de Valladolid Diputación de Valladolid

Patrimonio y estrellas: la Diputación de Valladolid une monumentos y cielo nocturno en siete pueblos de la provincia

La Diputación de Valladolid continúa impulsando el astroturismo como recurso para diversificar la oferta turística de la provincia y generar nuevas experiencias vinculadas al patrimonio, la naturaleza y la divulgación científica.

Tras el interés despertado por el eclipse solar del pasado mes de agosto, la institución provincial pone en marcha, en colaboración con la Asociación Vallisoletana de Astroturismo (Astroval), el programa ‘Patrimonio y estrellas’, que comenzará este sábado y recorrerá siete municipios hasta el próximo 19 de diciembre.

La propuesta combina visitas guiadas a monumentos y espacios patrimoniales con observaciones del cielo nocturno mediante telescopios. De esta manera, los participantes podrán conocer la historia y el patrimonio de cada localidad y completar la experiencia con una aproximación al conocimiento del universo y la astronomía.

La primera jornada tendrá lugar este sábado, 7 de noviembre, en Portillo, donde los participantes visitarán el Castillo a partir de las 17:30 horas.

El programa continuará el 14 de noviembre en Alcazarén, con una visita a la iglesia de Santiago Apóstol; el 21 de noviembre en Wamba, en la iglesia de Santa María y el Osario; y el 28 de noviembre en Trigueros del Valle, en la iglesia de San Miguel. Estas tres actividades comenzarán a las 18:00 horas.

El cartel del programa 'Patrimonio y estrellas' de la Diputación de Valladolid Diputación de Valladolid

En diciembre, las propuestas se trasladarán el día 11 a Olivares de Duero, con una visita a la iglesia de San Pelayo; el día 12 a San Miguel del Pino, en la iglesia de San Miguel; y el 19 de diciembre a Cigales, en la iglesia de Santiago Apóstol. Todas estas sesiones comenzarán también a las 18:00 horas.

Cada encuentro arrancará con la visita guiada al monumento correspondiente y continuará, al caer la noche, con una observación astronómica mediante telescopios. Si las condiciones meteorológicas no permiten realizar la actividad al aire libre, se ofrecerá una charla divulgativa en un espacio cubierto.

Todas las actividades serán gratuitas, aunque será necesaria la inscripción previa, ya que cada sesión contará con un máximo de 30 plazas. Las reservas pueden realizarse a través de la página web de Astroval, en www.astroval.org/observaciones.

Con ‘Patrimonio y estrellas’, la Diputación de Valladolid refuerza su colaboración con Astroval y continúa desarrollando propuestas que permiten descubrir la provincia desde nuevas perspectivas.

La iniciativa contribuye a poner en valor tanto la riqueza patrimonial de los municipios como la calidad de sus cielos, incorporando el astroturismo a la oferta de experiencias culturales y naturales del territorio.