El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Castilla y Leópn, Alfonso Fernández Mañueco, intervienen en un acto junto a la candidata número uno al Congreso por Valladolid, María Pardo, el presidente provincial del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de la ciudad y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero Leticia Pérez ICAL

Mañueco carga contra el PSOE por sustituir trenes averiados por pulseras antimaltrato "que no funcionan" en Valladolid

El acto de precampaña del Partido Popular de este sábado en la Feria de Muestras de Valladolid, con Alberto Núñez Feijóo como protagonista y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su lado, ha servido de plataforma para un mensaje claro de cambio.

Mañueco ha aprovechado la cita para lanzar un duro ataque al Gobierno de Pedro Sánchez y, en uno de los momentos más directos, ha ironizado con la reciente remodelación de las listas electorales en Valladolid tras la dimisión y renuncia del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"La ministra Redondo sustituye al ministro Puente, pasan de los trenes que no funcionan a las pulseras antimaltrato que no funcionan. Cuánta irresponsabilidad, negligencia y desvergüenza. Ya está bien, esta tierra merece más, queremos más el 29 de noviembre", ha afirmado.

El dirigente castellano y leonés ha situado el 29 de noviembre como la fecha del cambio necesario.

"Este país necesita que ganes las elecciones, este país necesita que llegues a la Moncloa y que impulses el futuro de España. Por eso el 29 de noviembre vamos a por el cambio necesario, vamos a ganar, vamos a por la victoria sin ningún tipo de miramientos", ha afirmado.

Y ha asegurado que "en el PP de Valladolid tienen las cosas claras y las pilas puestas y en el PP de Castilla y León tenemos también las cosas claras y estamos movilizados al máximo en toda la Comunidad".

Mañueco ha insistido en que lo que está en juego es el rumbo de España.

"En estas elecciones está en juego el futuro de España, ese cambio necesario, el cambio político que se va a producir el 29 de noviembre. Hay que poner fin a este Gobierno nefasto, el peor de la democracia, con una infame hoja de servicios. Cada día un escándalo y además una nefasta y pésima gestión", ha apuntado.

Y ha señalado que "todos los que viven en Castilla y León y en España saben que el problema tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez". "Pero no hemos venido aquí a hablar del pasado, hemos venido a hablar de la solución de futuro que también tiene nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.

El presidente de la Junta ha desgranado después el modelo de gestión que reclama.

"Feijóo sabe cuál es el rumbo que tiene que llevar nuestro país para que volvamos a funcionar y el 29 de noviembre lo vamos a conseguir, vamos a ganar", ha señalado.

Mañueco ha señalado que "queremos a Feijóo en la Moncloa porque en España necesitamos un Gobierno eficaz que facilite el acceso a la vivienda, un Gobierno solvente que baje los impuestos que asfixian a los trabajadores, autónomos, familias y empresarios".

"Que acabe con el empobrecimiento educativo y que impulse la educación en España, que esté al lado del campo, necesitamos un Gobierno que recupere la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial, porque España es un país de ciudadanos libres e iguales", ha añadido.

En el tramo final de su intervención ha contrapuesto la "buena gestión" del PP con la del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Necesitamos de la buena política, de la buena gestión, nunca un Gobierno como el de Sánchez fue tan dañino para los servicios públicos en toda la historia de nuestro país, eso que no se nos olvide. Por eso necesitamos un Gobierno responsable que se dedique menos al relato y más al trabajo", ha asegurado.

Y ha hecho hincapié en que "el 29 de noviembre España volverá a la tranquilidad de la buena gestión y eso lo va a ofrecer Alberto Núñez Feijóo, y contigo todos los que estamos aquí". "En el ADN del PP está la buena gestión y en Castilla y León lo demostramos", ha señalado.

Con el mensaje de que "esta tierra merece más" y la llamada a la movilización del 29 de noviembre, Mañueco ha cerrado un acto en el que la crítica al Gobierno central y el apoyo explícito a Feijóo han marcado el tono a menos de una semana del inicio de la campaña electoral.