Laura Gutiérrez Ramón en la tienda física de Petite Mafalda. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Laura (42), dueña de una tienda online con más de 10 años de historia: “Esperamos facturar 500.000 euros este año”

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid acogía, a finales de octubre, la tercera edición de ‘Ecommerce Top Voices’, en un encuentro de referencia nacional en el debate sobre el futuro del sector del comercio digital.

La gran novedad de esta tercera edición ha sido la entrega del ‘Premio a la Mejor Tienda Online de Valladolid’, como reconocimiento al talento digital de las empresas de la provincia.

El ganador de esta primera edición del galardón ha sido Petite Mafalda, una empresa de Valladolid capital que está dedicada al comercio online de papelería, complementos, ropa o elementos del hogar y que, también, está especializada en la organización de bodas.

Al frente de la marca están Laura y Lara, que son las dos dueñas de un negocio, principalmente online, pero que tiene una tienda física en la ciudad del Pisuerga, en concreto en la calle María de Molina.

“Esperamos facturar 500.000 euros este año debido a la apertura de nuevos canales de venta y al lanzamiento de varias colecciones temporales. Además, la organización de bodas sigue siendo nuestra esencia y las novias y novios siguen confiando en nosotros”, explica Laura Gutiérrez Ramón en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre el beneficio apunta que “gracias a nuestra comunidad y a la inversión en publicidad online y offline que realizamos, somos capaces de mantener una rentabilidad atractiva para la empresa” aunque, señala, que “cada vez es más difícil debido al aumento de los costes y la gran competencia dentro de nuestro sector”.

Nos desplazamos hasta dicho negocio para conocer una historia de éxito.

La vida de Laura

“Me defino como una persona muy inquieta, que no para, y que siempre está inventando. Cuando me aburro de hacer una cosa, paso a la siguiente”, asegura Laura Gutiérrez Ramón en declaraciones a este periódico.

Nuestra protagonista tiene 42 años y nació en Melilla, aunque vive en Valladolid. Estudió Periodismo y Ciencias Políticas y lleva organizando eventos desde 2010. También es una de las dueñas de Petite Mafalda y una apasionada del deporte y las manualidades. “Soy organizadora de eventos y dueña de Petite Mafalda”, recalca.

“Nací en Melilla y me fui a estudiar la carrera de Periodismo y Ciencias Políticas a Madrid con 18 años. Después, estuve un año en California y volví a Madrid donde comencé a trabajar. Con 27 años me casé en Melilla, pero vivía en Galicia y, un año después, mi marido y yo nos vinimos a vivir a Valladolid donde llevamos ya 14 años”, nos cuenta.

Es una fiel defensora de su tierra, Melilla. Aún conserva allí a su familia y amigas y, siempre que el trabajo se lo permite, viaja hasta el lugar.

“Siempre he organizado fiestas. Mi comunión me la organicé yo con solo nueve años”, confiesa, en un anticipo de lo que estaba por llegar.

La idea

Nuestra entrevistada trabajaba en Madrid, en una empresa de comunicación y organización de eventos cuando comenzó a hablar con Lara Losada, que es prima de su marido y la otra dueña de Petite Mafalda.

“Decidimos abrir un blog llamado Petite Mafalda en el año 2010 para hablar de bodas. Lo hicimos bien. Tenía muchas visitas y nos empezaron a llegar colaboraciones de grandes marcas. Por aquel entonces no organizábamos bodas hasta que nos surgió la posibilidad de comenzar con ello en 2011”, explica.

Las dos socias, por aquel entonces, tenían sus trabajos. Vieron que el negocio funcionaba y en 2014, tanto Lara como Laura apostaron por Petite Mafalda.

“Ese año escribimos un libro bajo el título de ‘Diario de una novia’. Fue entonces cuando creamos la primera tienda online para vender esa publicación. No teníamos apenas dinero, pero a los 20 días recuperamos la inversión y empezamos a ganar dinero de verdad”, explica nuestra entrevistada.

Petite Mafalda

Después de abrir el blog de Petite Mafalda en 2010, de dejar sus trabajos y de apostar por ‘Diario de una novia’ en 2014, crean la tienda online de Petite Mafalda.

“Petite Mafalda, como blog, tiene 16 años de historia. La tienda online suma 12. Tras ‘Diario de una novia’ comenzamos a comercializar, en 2017, una agenda. Después calendarios y los comenzamos a vender online”, añade Laura.

Tras la pandemia, tuvieron que alquilar un almacén con oficina, una tienda física vaya, en el Camino Viejo de Simancas, y, en 2021, el espacio se quedó pequeño y se trasladaron a la tienda que se ubica en la calle María de Molina de Valladolid, donde llevan un total de cinco años.

Laura y Lara llevan juntas en la aventura desde el año 2010. Son las dueñas de esta tienda online. En la actualidad, el equipo de Petite Mafalda lo conforman un total de siete personas.

Tienda online

“Siempre decimos que vendemos todo a lo que se le pueda poner flores. Me encanta vender en la tienda física, por el contacto directo con el cliente, pero la realidad es que vendemos un 80% de nuestros productos de forma online y un 20% en la tienda física”, explica Laura.

Algunos de los productos de Petite Mafalda. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La marca Petite Mafalda nace antes que la tienda y la mayoría de los clientes conocen la marca por internet.

“El comercio online es el presente. Vivimos en la era digital. No hay nada más que ver la forma de consumir que tienen las nuevas generaciones, aunque también creo que la tienda física no morirá nunca. De todas formas, si quiere existir, debes tener tienda online”, señala.

Además de la venta de esta papelería, de complementos, ropa y elementos del hogar, la otra pata del negocio de Petite Mafalda pasa por ser la organización de bodas.

“No nos gusta organizar más de 20 al año salvo que la 21 sea muy especial porque nos gusta asistir y dar un servicio personalizado. Somos influencers dentro del sector de las bodas”, apunta.

Entre la tienda online, la física ubicada en el centro de Valladolid, y la organización de bodas, en la actualidad, viven siete familias de Petite Mafalda.

Facturación y premio

“Esperamos facturar 500.000 euros este año debido a la apertura de nuevos canales de venta y al lanzamiento de varias colecciones temporales. Además, la organización de bodas sigue siendo nuestra esencia y las novias y novios siguen confiando en nosotros”, afirma Laura Gutiérrez Ramón.

Apunta, sobre el beneficio, que “gracias a nuestra comunidad y a la inversión en publicidad online y offline que realizamos, somos capaces de mantener una rentabilidad atractiva para la empresa”. También apunta que “cada vez es más difícil debido al aumento de los costes y la gran competencia dentro de nuestro sector”.

Otra imagen de Laura en Petite Mafalda. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre el ‘Premio a la Mejor Tienda Online’ que han recibido asegura que lo han recibido “con mucha ilusión” y también con “la satisfacción del trabajo bien hecho”. Fueron muchas las personas que han felicitado a las dueñas del negocio tras lograr el galardón.

“No somos expertas en nada, pero hemos seguido nuestra intuición y cuidado mucho la imagen. Por ejemplo, no nos permitimos subir una foto a nuestras redes sociales que esté mal hecha”, asegura nuestra entrevistada.

Ese cuidado y esa personalidad propia de Petite Mafalda hace que sea reconocible e identificable y que los clientes confíen en ella.

El futuro

Hablando del futuro con Laura, las dueñas del negocio cruzan los dedos para “quedarnos como estamos” y “poder seguir viviendo de esto” porque “nos gusta mucho lo que hacemos”, apunta.

Crecen, poco a poco, sin ponerse un techo, pero, por el momento, no quieren “meter inversores”. Prefieren “dormir tranquilas y sin estrés”, apunta nuestra entrevistada.

“Como ‘El Diario de la novia’ funcionó muy bien y hemos crecido desde el año 2014 con la marca y en lo que respecta a la organización de bodas, ahora está en el horno ‘El diario de mamá’ porque ahora somos madres y creemos que el enfoque va a gustar mucho. No nos ponemos fecha, aunque está muy avanzado”, finaliza.

Petite Mafalda, un ejemplo de que las tiendas online son ya el presente y de que el trabajo bien hecho tiene su recompensa.