Feijóo, contra el "Gobierno de las orgías": "Toca mirar a Ceuta, a los jóvenes sin vivienda y a los mayores que tienen miedo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado en un acto en Valladolid contra el "Gobierno de las orgías" y ha anticipado un cambio radical de prioridades si accede a la Presidencia del Ejecutivo tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Toca mirar a Ceuta, a los jóvenes sin vivienda y a los mayores que tienen miedo", ha afirmado. El líder del PP ha denunciado años de espectáculo, escándalos y desprotección, y ha reivindicado que la política vuelva a ocuparse de la gente real.

"Es hora de que la política vuelva a hablar de la gente”, ha afirmado, denunciando que "llevamos años de espectáculo, de escándalo en escándalo, de detenido en detenido, de sumario en sumario. Ya está bien, toca mirar a la gente. Se acabaron el espectáculo, las redes y la desvergüenza, ahora toca trabajar”.

El presidente de los populares ha arrancado su discurso con un episodio personal. "Esta semana recibí en el despacho a una de las víctimas del accidente de Urda. Pidió verme en privado para trasladarme una única petición", ha señalado.

"Me dijo: tengo un profundo dolor en el alma, solo quiero pedirte que pongas a gente que sepa en los puestos clave porque de eso depende nuestra seguridad. Me dijo que la gente siente mucha desesperación", ha añadido.

Feijóo ha asumido ese encargo como una obligación política. "Asumo esta obligación de demostrarle a este país que hay una alternativa, que el hartazgo no puede ser resignación y que la tristeza no está reñida con la esperanza. Hay esperanza y tiene fecha: el 29 de noviembre", ha asegurado.

El dirigente popular ha dejado claro que el acto de Valladolid no va dirigido contra el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente y ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si fuese para señalar al máximo responsable del accidente no estaríamos haciendo un mitin en Valladolid, estaríamos haciendo un mitin frente al palacio de la Moncloa. Sabemos dónde está el responsable de nuestra inseguridad. Este acto estaba previsto desde hace mucho tiempo y no venimos contra nadie, venimos por vosotros", ha asegurado.

Ceuta, tres meses después

Feijóo ha situado a Ceuta en el centro de sus críticas.

"Lo primero que toca es mirar a Ceuta. Tres meses después Ceuta sigue esperando. Ahora nos hemos enterado de muchas cosas que el Gobierno nos ha negado conocer: fueron más de 100.000 los que entraron, había policías marroquíes ordenando la invasión y están localizados", ha asegurado.

Y ha señalado que "por eso no podemos entender que el Gobierno felicite al país que nos ha invadido. No pararé hasta que esa parte de España y de Europa recupere la normalidad".

Pero el foco no se queda solo en la frontera sur. "Toca mirar a Ceuta pero también a las neveras y a los depósitos de la gasolina. Del PIB no se come y el principal problema hoy es que a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes", ha afirmado.

El líder del PP ha reivindicado el derecho de los jóvenes a emanciparse. "Los jóvenes tienen derecho a comerse el mundo pero no es posible comerse el mundo desde la habitación de la casa de los padres", ha señalado.

En ese punto ha felicitado al Gobierno de Castilla y León "por su política de vivienda y por las 1.000 viviendas que va a entregar en Valladolid".

El "Gobierno de las orgías"

Feijóo ha dedicado un apartado especial a los mayores y ha garantizado la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

"Toca mirar a los mayores. Todos tenemos la expectativa de ser mayores. Os meten miedo con las pensiones cuando saben perfectamente que las vamos a revalorizar todos los años de acuerdo con el IPC. El verdadero miedo de los mayores es otro: es salir de casa y no sentirse tranquilos en sus barrios. España tiene que volver a tener calles seguras y las tendremos", ha señalado.

A continuación ha hablado de las mujeres.

"Y toca garantizar una España mejor para las mujeres. Sois las que más sufrís la inseguridad y el descontrol, sois las que este Gobierno ha desprotegido desde los ministerios. Las mujeres merecen que el Gobierno de las orgías se vaya, merecen un Gobierno que trabaje por ellas de una vez, que no las utilice", ha asegurado.

El mensaje se amplía al mundo rural.

"Toca mirar a Ceuta, la Ceuta de la compra, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y a la mayoría de la población, pero también toca mirar al campo, a esta gran tierra de Castilla y León. Basta de un Gobierno de espaldas al campo y a los pueblos", ha afirmado.

Y se ha comprometido a que ninguna ley española "exigirá al campo más de lo que ya exige Europa; toda obligación añadida será suprimida".

Seguridad y responsabilidades

El accidente de Urda ha ocupado una parte central del discurso.

"Y toca mirar a los servicios públicos, garantizar su viabilidad y su seguridad. Hoy subirse en un vagón da miedo y pensar que un ser querido viaja en él pone un nudo en el estómago, y eso no puede pasar nunca", ha apuntado.

Y ha asegurado que "las víctimas tendrán todas las respuestas, se conocerá toda la verdad, auditaremos el transporte ferroviario, los sistemas de seguridad, hasta la última traviesa, porque hay que recuperar todas las garantías de seguridad".

"Y los más preparados volverán a estar al frente de los puestos clave; no se elegirá a nadie por amiguismo sino por su capacidad, gestión y experiencia, lo garantizo", ha añadido.

Feijóo ha ido más allá y ha anunciado un compromiso de rendición de cuentas.

"Me encargaré de que todos asuman sus responsabilidades. En 24 horas hemos visto dos registros de la Guardia Civil en la sede de Adif y además de nuevos detenidos e investigados por amaños y mordidas. Todo esto parece parte del paisaje, pero no os acostumbréis a esto jamás", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que España "no puede acostumbrarse a tener políticos que roban", señalando que "es la enésima confirmación de hasta dónde ha llegado la degradación de este Gobierno".

"Si el dinero de la seguridad de los trenes ha acabado en el PSOE no bastará con que se marchen, tendrán que responder ante la Justicia y si han robado el dinero destinado a la seguridad de los españoles tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel", ha añadido.

Dignidad frente a relato

El líder popular ha criticado con dureza la actitud del PSOE tras la tragedia.

"Hasta en la tragedia solo les importó el relato, pero luego no tienen tiempo para honrar a los muertos en un funeral de Estado. En estos días hemos visto también una actitud lamentable por parte del PSOE: más preocupación por las elecciones que por la vida de los españoles", ha apuntado.

"Y hemos visto más abrazos del PSOE y de sus socios al ministro dimitido que a las víctimas y más atención para el que dice que se va que para los que no van a volver nunca. Eso es lamentable y vamos a denunciarlo porque no se lo merecen las víctimas", ha añadido.

Ha contrastado esa actitud con la de quienes actuaron sobre el terreno.

"Primero nos hablaron de su calvario, pero el calvario es el de las víctimas. Y ahora se atreven a hablar de dignidad. Dignidad no es irse por las elecciones tras 116 víctimas; sería dimitir desde el inicio y pedir perdón. La dignidad sería haberlo revisado todo, absolutamente todo, palmo a palmo, después de aquello", ha señalado.

Y ha asegurado que "la dignidad sería haber pedido perdón después de aquello y haber dimitido desde el principio".

"Y la dignidad es la Guardia Civil y la Policía Nacional que no pensaban en sí mismos, solo en salvar a la gente. Es la del bombero, el sanitario, los militares de la UME que no se van mientras quede alguien por sacar. La dignidad es del farmacéutico de Urda que vació su farmacia para atender a la gente", ha apuntado.

Feijóo ha asegurado que "la dignidad es la del dueño del bar que se pasó días haciendo cafés y bocadillos para atender a la gente". "Son los vecinos de Urda que abrieron sus casas y sus coches para atender a desconocidos. La dignidad es la mejor España, que aparece en los peores momentos. De eso estamos orgullosos", ha afirmado.

El objetivo del 29-N

Feijóo ha cerrado su intervención con una síntesis del periodo actual.

"El ministerio de Transportes es una buena síntesis de lo que han sido ocho años de sanchismo: primero fue la corrupción, después el machismo, después la soberbia y siempre dando lecciones a los demás", ha afirmado.

Y ha censurado que "después de Ábalos y Puente nos digan que hay que poner un ministro provisional". "Lo mejor es tener un presidente a la altura de las responsabilidades. Esto no se tapa así", ha añadido.

El líder del PP ha reiterado su promesa electoral. "Lo dije y lo repito: los vamos a dimitir en las urnas. La mejor España se merece el mejor Gobierno y yo os garantizo que España va a tener un mejor Gobierno", ha apuntado.

"Sé que no será tan entretenido, habrá menos vídeos de TikTok y menos espectáculo. Pues que así sea. Se acabó la función y el teatro, se acabó gobernar desde la televisión y las redes sociales, se acabó gobernar a cambio de lo que sea. Ahora le toca a España", ha señalado.

Y ha pedido el tercer diputado al PP por la provincia de Valladolid. "En la papeleta sigue figurando Óscar Puente y de número dos sigue figurando la ministra de las pulseras. Por eso el contrato es un diputado más por la dignidad de Valladolid, de Castilla y León y de España entera", ha zanjado.