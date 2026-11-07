Detienen a un hombre en Valladolid por tener armas prohibidas, quebrantar su condena y traficar con drogas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de tenencia de armas prohibidas, un delito de quebrantamiento de condena y otro de tráfico de drogas.

La investigación tuvo su origen tras una actuación de Policía Municipal, que identificó en la vía pública a un individuo que portaba dos tablets electrónicas y un arma de fuego oculta entre la ropa. A raíz de estos hechos, la Policía Nacional inició las correspondientes pesquisas, que culminaron con la detención del investigado este viernes.

Las gestiones llevadas a cabo por los investigadores del CNP permitieron determinar que tanto las tablets como el arma intervenida pertenecían a un segundo individuo sobre el que pesaba una prohibición judicial de tenencia de armas.

Además, esta persona tenía retirada la correspondiente licencia de armas, como consecuencia de una condena previa relacionada con un caso de violencia de género.

Una vez identificada la vinculación de los efectos intervenidos con este varón, los agentes realizaron diversas gestiones encaminadas a su localización. Finalmente, en el día de ayer fue localizado y detenido.

Durante la actuación policial se intervinieron 17,2 gramos de MDMA, 63 pastillas de éxtasis, cinco armas cortas aptas para realizar fuego real, diez armas detonadoras y abundante cartuchería de distintos calibres, entre la que se encontraba munición correspondiente a calibres de guerra.

El detenido fue trasladado dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se continuó con la instrucción de las diligencias policiales. Una vez finalizadas, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su libertad.