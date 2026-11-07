El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el acto del Partido Popular de este sábado en la capital vallisoletana Leticia Pérez ICAL

Carnero pide "diálogo" a Feijóo para llevar a cabo el soterramiento en Valladolid: "Es totalmente irrenunciable"

En un acto celebrado este sábado en la Feria de Muestras de Valladolid, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha reclamado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "diálogo" para desbloquear el soterramiento del ferrocarril, una reivindicación que ha calificado de "totalmente irrenunciable" para los vallisoletanos.

El encuentro, en el que también han intervenido la número uno al Congreso por Valladolid, María Pardo, el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el propio Feijóo ha servido para mostrar el respaldo de la provincia al líder nacional del PP.

Carnero ha comenzado diferenciando gestiones: "No somos todos iguales, unos hacen una mala gestión y otros hacemos una buena gestión".

Sobre las infraestructuras ferroviarias ha sido especialmente crítico con la situación actual, hablando de "incompetencia, desidia y todo lo que estamos pensando", y ha contrapuesto la alternativa de Feijóo.

"El presidente Feijóo tiene un plan para recuperar las infraestructuras ferroviarias desde el punto de la seguridad. Lo más importante que tenemos los españoles: la seguridad en cualquier servicio público", ha apuntado.

El alcalde ha centrado después su intervención en la gran reivindicación local.

"Desde Valladolid estamos contigo, el soterramiento es irrenunciable para los vallisoletanos, no lo dudes, es totalmente irrenunciable", ha subrayado.

A renglón seguido ha pedido realismo y acuerdo. "Pero entendemos perfectamente la situación que hay en estos momentos por eso lo único que te pido es que dialoguemos, lo que no hemos conseguido hasta el momento con el Gobierno de Sánchez queremos tenerlo contigo", ha afirmado.

Y ha pedido "diálogo para que podamos llevar a cabo el soterramiento y cualquier otra infraestructura que necesitamos".

Ha cerrado con un mensaje de lealtad mutua. "Tenemos que apoyar al presidente Feijóo, sabemos que estás a nuestro lado pero que sepas que estamos a tu lado. Viva Castilla y León, viva Ceuta, viva Valladolid y viva España", ha apuntado.

"Firmamos ese contrato"

La intervención de Conrado Íscar ha reforzado el compromiso territorial.

"El PP de Valladolid se va a dejar la piel, vamos a luchar y vamos a estar en la calle. Estas elecciones son el compromiso con las personas que viven en nuestra ciudad y en nuestros pueblos. Necesitamos un presidente que esté a la altura de esta gran nación que se llama España", ha apuntado.

"Firmamos ese contrato contigo, estamos a tus órdenes. Cuenta con nosotros, cuenta con el PP de Valladolid", ha añadido.

María Pardo, por su parte, ha abierto su discurso con una mirada al futuro. "Bienvenidos al futuro, a un futuro mejor para España, para Castilla y León y para Valladolid", ha señalado.

Y se ha dirigido a los asistentes. "Supongo que como yo todos soñáis e imagináis una España mejor, donde se protejan las fronteras, las calles, donde las mujeres puedan salir a la calle sin miedos, donde se reduzcan las listas de espera y donde se puede llegar a fin de mes", ha dicho.

"Está en juego la democracia"

Ha elevado el tono al situar lo que está en juego: "Hoy no solamente está en juego la alternancia, hoy está en juego también la democracia: el empleo, la vivienda, la industria, el futuro de nuestros jóvenes y pueblos y el rumbo de nuestro país. Ese futuro está aquí y se llama Alberto Núñez Feijóo".

Ha agradecido expresamente la presencia del líder nacional: “Querido presidente, querido Alberto, gracias por volver una vez más a Valladolid y por demostrar otra vez que esta tierra te importa”.

Finalmente, Pardo ha reivindicado el perfil de los candidatos populares. "Todos los candidatos son personas honestas, trabajadoras, con futuro y que vienen a hacer mejor España. Sois la esperanza y el ejemplo de lo que está pidiendo España y el ejemplo de que existe otra forma de hacer política", ha apuntado.