El Ayuntamiento de Valladolid activa el nivel 2 por contaminación por partículas pero sin restricciones al tráfico

El Ayuntamiento de Valladolid ha declarado este sábado la Situación 2 (Aviso) por un episodio de contaminación atmosférica causado por partículas PM10.

La activación se produce después de que el viernes 6 de noviembre las cinco estaciones de la red municipal superaran el umbral de 50 microgramos por metro cúbico fijado en el plan de alerta de la ciudad.

Los registros del Servicio de Medio Ambiente muestran un aumento generalizado: Arco Ladrillo alcanzó 68 µg/m³, la estación LDR (situada en La Overuela) registró 61, Vega Sicilia 60, La Rubia 59 y Puente Poniente 56.

El día anterior, el jueves 5, solo dos estaciones habían llegado o superado el límite (Arco Ladrillo con 50 y LDR con 52), lo que motivó entonces la declaración de la Situación 1.

Sin restricciones

A pesar del empeoramiento, el Ayuntamiento ha decidido no imponer limitaciones al tráfico ni a otras actividades urbanas.

Los técnicos observan que los valores más altos siguen un patrón similar en todas las estaciones y se concentran sobre todo durante la noche, cuando la actividad en la ciudad es baja. Incluso las estaciones más alejadas del centro, como la de La Overuela, presentan el mismo comportamiento, por lo que consideran que el episodio no responde principalmente a fuentes locales.

Recomendaciones

El Consistorio advierte de que las concentraciones elevadas de PM10 pueden afectar especialmente a las personas más sensibles (con problemas respiratorios o cardíacos, niños, mayores y embarazadas).

A estos grupos se les recomienda reducir las actividades al aire libre, realizarlas en espacios interiores cuando sea posible, seguir de forma estricta los tratamientos médicos y valorar el uso de mascarilla. Quienes padecen problemas cardíacos pueden notar síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual.

Para el resto de la población, la indicación es limitar el ejercicio físico intenso o prolongado en exteriores, sobre todo si aparecen tos, irritación de garganta o sensación de falta de aire.

Aunque el origen del episodio no parece principalmente local, el Ayuntamiento recuerda que el uso del vehículo privado contribuye a la emisión de partículas y aconseja reducir los desplazamientos en coche, optando por el transporte público siempre que se pueda.

Los ciudadanos pueden consultar la evolución de los niveles en tiempo real a través de la web del Ayuntamiento y de la aplicación gratuita Vallaire. El seguimiento de los datos determinará si es necesario adoptar nuevas medidas según lo previsto en el plan municipal.