Imagen de los nuevos pórticos en Valladolid para las fechas navideñas. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Valladolid ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad: los nuevos pórticos ya están en el centro de la ciudad

Aunque todavía es noviembre, Valladolid ya huele a Navidad. El montaje de la decoración navideña comenzaba ya hace unos días para que la ciudad viva el encanto de una época del año que es mágica.

El 26 de noviembre, como han confirmado fuentes municipales, se procederá al encendido de las luces en un día especial y cargado de emotividad para mayores y pequeños.

En la mañana de este viernes, 6 de noviembre, los operarios se afanaban en montar los nuevos pórticos que van a lucir en la calle Santiago, en pleno centro de Valladolid. Hasta el momento se había completado el montaje de dos de estos elementos.

En total serán 12 pórticos los que se instalen en esta calle, con el montaje de Iluminación Ximénez. Con unas dimensiones de 8,5 metros de ancho y 1,5 de profundidad y un total de 11 de altura.

En la Plaza Mayor se instalarán un total 60 motivos decorativos iluminados específicamente diseñados para esta ubicación.

Además, de nuevo, se contará con un árbol de Navidad con forma cónica de abeto específicamente diseñado para dicha ubicación con una altura mínima de 28 metros, transitable y con 95.000 puntos de luz led como mínimo.

Antes de las fechas navideñas, los vallisoletanos celebrarán, el 27 de noviembre, el Black Friday, para comenzar con las compras de los regalos de estas épocas tan especiales.

Justo, un día antes, tendrá lugar el encendido de luces ese 26 de noviembre.