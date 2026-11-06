Juan Carlos (59), profesor de instituto: “Cobro 2.700 euros al mes tras una larga experiencia de 30 años en la docencia”

Juan Carlos Rojo (59 años) es un profesor que, en la mañana de este miércoles 4 de noviembre, se concentraba en Valladolid para exigir mejoras para el profesorado en Castilla y León. Ha hablado con este periódico.

El vallisoletano es licenciado en Bellas Artes y, desde el año 1996, profesor. Ha dado clases en diferentes puntos de la geografía española y, en la actualidad y desde el año 2000, lo hace en el IES Delicias de Valladolid.

“Cobro 2.700 euros al mes tras una larga experiencia de 30 años en la docencia. Una persona como yo debería estar cobrando entre 3.000 y 3.200 euros, como en otras comunidades”, asegura nuestro entrevistado.

Lucha por la escuela pública

“Soy un trabajador que lucha por la escuela pública. Tengo muy en cuenta a los niños con necesidades. Empecé en Garantía Social. En los barrios se acumulan estos niños con necesidades. De cada 10, ocho acaban en la escuela pública”, señala Juan Carlos Rojo, profesor vallisoletano de 59 años y con 30 de experiencia en su profesión.

Apunta que estos pequeños “no son atendidos debidamente en Primaria y cuando llegamos a Secundaria nos encontramos con clases de 25 o 27 alumnos en las que hay siete niños con necesidades, en el mejor de los casos”.

Señala que “eso da lugar a disrupciones” y “lleva al fracaso escolar” y también a “unas condiciones que para el profesorado y los propios alumnos están deterioradas”.

El profesional docente ha pasado por varios centros educativos de España y ahora, desde el año 2020, da clases de plástica en el IES Delicias de Valladolid.

Condiciones

“Si comparamos con otras comunidades autónomas, nuestras retribuciones y condiciones laborales están bastante deterioradas. En lo que respecta a los salarios, a lo mejor hay una diferencia de 1.000 euros al mes, con las que más cobran, o de 400 con las que menos”, explica.

A la Consejería de Educación, nuestro protagonista le pediría “que dotara de más personal docente a los centros educativos de Castilla y León” y se vuelve a centrar en los niños con necesidades especiales señalando que “debería de haber más especialistas para atender sus necesidades”.

“En lo que a las condiciones laborales se refiere, estamos entre las tres últimas comunidades cuando Castilla y León se encuentra en los primeros puestos en lo que a la calidad de la enseñanza se refiere, según PISA”, cuenta el docente.

Salario

“Cobro 2.700 euros al mes tras una larga experiencia de 30 años en la docencia. Los nuevos docentes que entran cobran unos 2.200-2.400, en el mejor de los casos. Es poco, en relación con la titulación, la carga y las responsabilidades que tenemos si lo comparamos con otras comunidades que hacen el mismo trabajo y en mejores condiciones. Ellos cobran entre 400 y 600 euros más al mes”, apunta nuestro entrevistado.

Juan Carlos Rojo asegura que en otras comunidades “están cobrando otro complemento a mayores que supone 3.500 euros más al año” de lo que él cobra y apunta que “hay una gran diferencia entre territorios”.

“Una persona como yo, con 30 años de experiencia, debería estar cobrando entre 3.000 y 3.200 euros, como en otras comunidades. El agravio comparativo, en lo que al salario se refiere, es enorme”, añade.

Nuestro entrevistado apunta que “puedo vivir de mi trabajo” pero señala que “el precio de todo sube” y que “hace 20 años que el complemento autonómico no lo hace”.

“Se incrementa en lo que tiene que ver con el IPC, pero poco más. Esta subida, en relación a lo que está subiendo todo, en el día a día, no es nada”, explica.

El futuro

El vallisoletano, hablando del futuro, apunta que “pinta mal si no hay movilización” y se empieza a “reivindicar que no se tiene que hacer negocio con la educación desde la Consejería”.

“No hay que dar dinero a los centros concertados para que algunos se llenen el bolso y se deterioren los centros públicos. Hay que dotar a estos últimos de más personal y retribuir al profesorado de Castilla y León como se merece”, finaliza.

Juan Carlos, un profesor con 30 años de experiencia, que sigue reivindicando mejoras para que los docentes puedan “trabajar en unas condiciones más dignas”.