Isa Rivero busca hacer historia en el boxeo español con la unificación mundial del peso átomo: "Estoy con ganas"

Isabel Rivero está a las puertas de escribir una de las páginas más importantes de la historia del boxeo español.

La púgil vallisoletana tratará de unificar los títulos mundiales del peso átomo el próximo 21 de noviembre, cuando se enfrente a la japonesa Sumire Yamanaka en la plaza de toros de Illescas (Toledo).

Un combate histórico en el que estarán en juego el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), que actualmente posee Rivero, y el de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), en manos de su rival.

La cita se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Valladolid, que ha trasladado todo su apoyo a la deportista en un desafío que trasciende lo individual.

Y es que ningún boxeador español ha conseguido hasta la fecha unificar dos de los grandes títulos mundiales de este deporte.

Una oportunidad que sitúa a Rivero ante un reto mayúsculo y que puede convertirla en una referencia todavía mayor del boxeo internacional.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado su orgullo por la trayectoria de la boxeadora y ha destacado especialmente su calidad humana.

“Me llena de orgullo haber conocido a esta mujer. Es campeona del mundo en humildad”, ha señalado.

La propia Isabel Rivero ha reconocido la dimensión de la cita y la responsabilidad que supone representar a Valladolid en un acontecimiento de estas características.

“Este combate tiene algo histórico, es una unificación de títulos. Estoy muy orgullosa de ser el exponente y llevar el nombre de la ciudad de Valladolid a esta velada”, ha afirmado.

La púgil también ha querido agradecer el respaldo recibido, consciente de que el apoyo institucional y de su entorno resulta fundamental para afrontar una preparación de este nivel.

El compromiso de Rivero con el desafío es total. La vallisoletana ha explicado que ha vuelto a solicitar una excedencia en su trabajo para poder centrarse plenamente en la preparación del combate.

“Estamos poniendo todo de nuestra parte y estoy con ganas”, ha asegurado, con la intención de llegar a Illescas en las mejores condiciones posibles.

Dos cinturones en juego

La unificación supone un paso más en el camino que debe recorrer una campeona mundial. Existen cuatro grandes organismos internacionales en el boxeo y Rivero, que ya conquistó el título de la WBA, tendrá ahora la oportunidad de sumar el de la IBF.

La vencedora se llevará ambos cinturones y dará un paso de enorme relevancia en el panorama internacional del peso átomo.

La elección de Illescas como escenario responde a la apuesta de una promotora que está impulsando este tipo de veladas.

Rivero ha explicado que organizar un acontecimiento de estas características en Valladolid supondría un importante desembolso económico.

La respuesta de la afición vallisoletana también está siendo positiva.

De hecho, está previsto organizar un autocar gratuito para facilitar el desplazamiento de los seguidores hasta Illescas, una iniciativa que, según ha explicado la propia deportista, está teniendo una gran acogida.

Las entradas estarán disponibles en distintas modalidades para asistir a la velada en la plaza de toros.

Su trayectoria

Con un récord profesional de 13 victorias, tres derrotas y un empate, Isabel Rivero se ha consolidado como una de las grandes representantes del boxeo femenino español.

Junto a referentes como María Jesús Rosa y Joana Pastrana, forma parte de una generación que ha contribuido a abrir camino a las mujeres en este deporte.

La vallisoletana ya hizo historia al convertirse en la primera mujer de su región en conquistar un Mundial absoluto de boxeo, en la categoría de peso átomo.

Desde entonces, ha defendido su corona, con una primera defensa el pasado 17 de mayo, y ha ampliado un palmarés en el que figuran dos títulos europeos, dos campeonatos iberoamericanos y el cinturón WBC Mediterráneo.

Además, disputó un Mundial absoluto de peso mínimo en Sindelfingen.

Ahora, el siguiente capítulo tiene fecha y escenario: el 21 de noviembre, en Illescas, frente a Sumire Yamanaka (10-1, tres KO), actual campeona de la IBF.

Una victoria permitiría a Rivero alcanzar una dimensión inédita para el boxeo español.

Sobre lo que podría venir después, la campeona prefiere mantener los pies en el suelo. Su continuidad dependerá de las sensaciones y, sobre todo, de la valoración de su equipo.

“Si mi equipo me dice que no es viable seguir, habrá que verlo. De momento nos encontramos bien. Haré lo que me diga el equipo”, ha explicado.