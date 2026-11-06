Investigado por falsificar documentos públicos para validar su candidatura a una bolsa de empleo de Sacyl

La Policía Nacional de Valladolid ha dado por concluida la investigación, que ha durado más de un año, en relación a una denuncia de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en la que se daba cuenta de la detección de varias comunicaciones electrónicas manipuladas, referentes a una bolsa de empleo de celadores de Sacyl.

En julio de 2025, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León avisaban de la detección de comunicaciones electrónicas manipuladas.

Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid, una vez en conocimiento de lo denunciado, constataron en sus pesquisas cómo el hombre investigado podría haber alterado el contenido con una respuesta auténtica de la Administración mediante correo electrónico.

Fuentes policiales señalan que había insertado párrafos falsos, haciendo válida una candidatura a su nombre a una bolsa de empleo de celadores de Sacyl.

El investigado habría hecho uso de la dirección de correo corporativa, logotipos oficiales, escudos y cláusulas de confidencialidad de la Junta de Castilla y León.

Además, esta persona habría creado una identidad profesional ficticia de un letrado, remitiendo a nombre del falso profesional varios escritos de presión al órgano competente de Sacyl para la resolución de esta bolsa de empleo de celadores, en los que citaba el correo manipulado con las resoluciones falsificadas como si fueran actos firmes de compromiso legal.

Los investigadores de la Policía Nacional detectaron inconsistencias graves en estos escritos de presión, en los que se utilizaban datos de un abogado real colegiado en una provincia distinta a la supuesta sede del despacho, ubicada falsamente en la localidad de Plasencia.

Fue la investigación técnica, mediante el análisis de las cabeceras de los correos y el rastreo de las direcciones IP, una pieza fundamental para situar el origen de las comunicaciones fraudulentas del investigado en un domicilio particular de la localidad de Motril (Granada).

La investigación de la Policía Nacional se ha dado por concluida habiéndose dejado constancia de la autoría del investigado, así como el rastro digital de las comunicaciones, que ha quedado como prueba de cargo en las diligencias instruidas, ya que el investigado podría haber incurrido en delito de falsificación de documento público.

Toda la investigación policial ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente