Presentación del presupuesto para 2027 de la Diputación de Valladolid. Fotografía: Diputación de Valladolid.

La Diputación de Valladolid tendrá el mayor presupuesto de su historia con 193,6 M€ para 2027: “Es responsable y fiable”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado, en la mañana de este viernes, 6 de noviembre, el proyecto de presupuestos para el año 2027.

La institución provincial contará en 2027 con el “mayor presupuesto de su historia”, ha afirmado el presidente de la Diputación con “unas cuentas que alcanzan los 193,64 millones euros” lo que “supone un incremento del 4,91% respecto al ejercicio de 2026, con 9 millones más”.

“Unas cuentas que hemos elaborado y presentado dentro de los plazos previstos pese a no tener presupuestos generales del Estado lo que complica la planificación”, ha afirmado Íscar.

Las cuentas “buscan dar estabilidad” y “respuestas a los vecinos” centrados “en la atención social, el desarrollo económico y empleo y las infraestructuras y servicios””, ha añadido Conrado Íscar, siendo estos los “tres ejes de las cuentas” y señalando que “están abiertos a las propuestas de los diferentes grupos políticos”.

El proyecto de Presupuesto “refuerza la capacidad de la institución provincial para seguir prestando servicios, apoyar a los ayuntamientos y mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los vecinos de los 221 municipios y nueve pedanías de la provincia con menos de 20.000 habitantes”.

Se trata de un presupuesto récord también en el “capítulo de inversiones en materia de desarrollo económico”, que ascienden a 48,2 millones de euros, un 4,31% más que en el ejercicio anterior. Además, las partidas destinadas a los municipios “alcanzan los 65,93 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la institución”, ha indicado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha destacado que estas cuentas son “responsables, fiables y garantizan el proceso modernizador de nuestros municipios», al tiempo que permiten dar continuidad a las políticas desarrolladas durante el mandato y completar los compromisos adquiridos con los ciudadanos”.

Conrado Íscar a la izquierda y David Esteban a la derecha. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El presupuesto se articula en torno a tres grandes ejes de actuación: las políticas sociales, el desarrollo económico y la creación de empleo, y las infraestructuras y los servicios para avanzar en la modernización de los pueblos.

“Tres pilares que responden a las necesidades de los vecinos y que buscan garantizar que todos los municipios de la provincia dispongan de servicios y oportunidades, independientemente de su tamaño,” ha indicado el presidente.

Políticas sociales

La atención a las personas continúa siendo la principal prioridad de la Diputación de Valladolid. Los programas sociales y los servicios destinados a los ciudadanos alcanzan en 2027 los 99,7 millones de euros (99.706.117,92 euros), lo que representa el 51% del presupuesto provincial y supone volver a superar la mitad de los recursos de la institución.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), uno de los principales pilares de la atención social en el medio rural, contará con una dotación de 19,8 millones de euros, un 18,2%. Actualmente, este servicio atiende en sus hogares a 2.537 personas de la provincia y permite que los mayores y las personas dependientes puedan permanecer en su entorno habitual con los apoyos necesarios.

También se refuerza la Red Rural Integrada de Personas con Discapacidad, cuya financiación aumenta un 10%, hasta alcanzar los 2.759.971 euros. A esta cantidad se suman 140.000 euros para la adquisición de nuevas furgonetas destinadas al transporte de sus usuarios, en este caso a los municipios de Villalón y Medina de Rioseco.

En el ámbito de la atención residencial, el centro Doctor Villacián incorporará una nueva unidad de convivencia, climatización y una sala de oxígeno, con una inversión total de 85.000 euros.

Asimismo, la Diputación incrementa un 43% su convenio con la Federación de Mayores, hasta los 86.000 euros, y pondrá en marcha un nuevo programa de digitalización dirigido a este colectivo para facilitar su acceso a las herramientas tecnológicas y combatir la brecha digital en el medio rural.

Los jóvenes también mantienen un papel destacado en las cuentas provinciales. Las ayudas a los ayuntamientos para actividades en los centros de ocio juvenil aumentan de 30.000 a 40.000 euros, mientras que se garantiza el funcionamiento de la Residencia Juvenil, que actualmente se encuentra al 84% de su capacidad.

La colaboración con las entidades del tercer sector se intensifica para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables. Entre las novedades destaca un nuevo convenio con Intras, dotado con 60.000 euros, para poner en marcha una vivienda destinada a personas con discapacidad en la provincia.

Además, la aportación a Fundación Personas crece un 3,2%, hasta los 397.145 euros, y las aportaciones a Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos se mantienen como parte del compromiso de la institución con la atención a las familias que más lo necesita, con una inversión de 272.000 euros.

La vivienda constituye otra de las prioridades de este bloque. El Plan de Vivienda contará con 3.206.000 euros, un 5% más que en el ejercicio anterior, para financiar ayudas tanto a los ayuntamientos como a particulares.

A esta dotación se suman 156.000 euros para el convenio Rehabitare, desarrollado junto a la Junta de Castilla y León.

Como novedad, se impulsarán dos nuevos convenios con la Junta de Castilla y León destinados a la rehabilitación de viviendas y al incremento del parque público, con el objetivo de ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.

Desarrollo económico y empleo

El segundo gran eje presupuestario se centra en impulsar la actividad económica, favorecer la creación de empleo y generar oportunidades que permitan fijar población y garantizar el futuro de los municipios.

Para ello, las operaciones de capital alcanzan los 48,2 millones de euros, con un incremento del 4,31% respecto a 2026, reforzando la capacidad inversora de la institución y su colaboración con el tejido económico y las entidades locales.

Entre las principales medidas destaca el incremento del 27,2% de las ayudas directas a ayuntamientos y entidades locales menores para afrontar el reto demográfico, que alcanza los 700.000 euros.

También se pondrá en marcha un nuevo programa de señalización turística, dotado con 100.000 euros, para mejorar la orientación y la experiencia de los visitantes en la provincia.

La seguridad y la prestación de servicios esenciales en el territorio también forman parte de este compromiso. La Diputación destinará una subvención de 300.000 euros a la Guardia Civil para la mejora de infraestructuras y seguridad y la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos.

Asimismo, se reforzará el Servicio Bancario de Proximidad mediante la instalación de tres nuevos cajeros automáticos fijos, que se sumarán a los cinco ya existentes y que complementarán las rutas de los cajeros móviles contribuyendo a combatir la exclusión financiera.

La promoción económica y turística seguirá teniendo como referentes las marcas Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino, que contarán con presupuestos de 1.907.610 euros y 120.000 euros, respectivamente.

También se incrementa de 100.000 a 150.000 euros la aportación a las cuatro rutas del vino de la provincia, reforzando el enoturismo como motor de actividad económica y generación de empleo.

En materia de emprendimiento, la Oficina del Emprendedor dispondrá de 7,4 millones de euros (7.430.571,24 euros) un incremento del 14% respecto al año pasado, mientras que la Sociedad Provincial de Desarrollo contará con 6,5 millones (6.498.117,55 euros).

El Plan de Apoyo al Empleo, destinado a financiar la contratación de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos y entidades locales menores, contará con 3.103.500 euros, lo que supone una subida del 4.5%. Mientras que las ayudas al empleo y al autoempleo alcanzarán los 650.000 euros.

Especial relevancia adquiere también el empleo vinculado al medio natural. El Plan de Empleo Forestal alcanza el millón de euros para reforzar los trabajos de cuidado y mantenimiento del entorno rural, mientras que el Plan de Empleo Rural contará con 210.000 euros.

La Diputación mantiene su apuesta por unas infraestructuras viarias seguras y en buen estado. Para ello, se destinan 8.070.000 euros a la conservación, mejora y seguridad de la red provincial de carreteras.

Infraestructuras y servicios

El apoyo a los ayuntamientos y la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos constituyen el tercer gran eje de las cuentas provinciales.

En 2027, las transferencias de la Diputación a los municipios alcanzarán los 65.935.299,67, la mayor cifra de la historia de la institución. Una apuesta por la autonomía municipal y por facilitar que los ayuntamientos puedan acometer las obras y actuaciones que necesitan sus vecinos.

En este bloque destacan los Planes Provinciales y Fondos de Cohesión, que dispondrán de 12.765.000 euros, mientras que el Plan V tendrá inicialmente ocho millones de euros.

También se incrementa un 17,5% la dotación destinada a los ayuntamientos para la ejecución de obras urgentes, y el programa de mejora de las escuelas rurales dispondrá de 450.000, 50.000 euros más que en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 12.5%.

Las cuentas incorporan, además, nuevas líneas de actuación para responder a necesidades concretas de los municipios. Entre ellas, destaca un proyecto piloto para la eliminación de amianto en las cubiertas de edificios municipales dotado con 200.000 euros, así como una nueva convocatoria de 200.000 euros para financiar obras de mejora en los consultorios médicos rurales.

En el ámbito de la movilidad sostenible, se crea una línea inicial de 100.000 euros para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos por parte de los ayuntamientos.

La modernización de los servicios públicos también se extiende al ciclo integral del agua. La Diputación destinará un millón de euros a dar continuidad al PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, con el objetivo de completar el cambio de contadores en toda la provincia y avanzar en la modernización de la gestión de este recurso.

El presupuesto del Servicio de Extinción de Incendios aumenta un 44,9% para consolidar la nueva plantilla de efectivos y modernización de servicios. Además, se incorporan 140.000 euros para la redacción de planes y guías de emergencia municipales, herramientas fundamentales para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

Para la mejora y el acondicionamiento de los hidrantes ubicados en nuestros municipios que usan nuestros bomberos en caso de emergencia, se destina una partida de 200.000 euros.

La cultura y el patrimonio provincial también tienen un espacio destacado. La partida destinada a la restauración de retablos aumenta un 80% alcanzando los 270.000 euros, reforzando el compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de nuestros pueblos

Asimismo, se consignan recursos para la conmemoración del aniversario del nacimiento de Felipe II, en colaboración con la Red de Cooperación de las Rutas Culturales del Emperador Carlos V, y se incrementa un 50% el gasto destinado a exposiciones para dinamizar la oferta cultural en el territorio.

Por último, el programa de archivos municipales incorpora una nueva aplicación para la gestión del archivo físico y una renovación de las exposiciones documentales, adaptándolas a nuevos lenguajes divulgativos. Esta actuación supone un incremento presupuestario del 34,5%.

“Certidumbre"

Con estas cuentas, como ha afirmado el presidente de la Diputación de Valladolid, la institución provincial “reafirma su compromiso con los municipios, la atención a las personas y la generación de oportunidades en el medio rural”.

El vicepresidente de la Diputación y encargado del Área de Hacienda, David Esteban ha hablado de “certidumbre ante la incertidumbre”. También de “la anticipación” y de “dar protagonismo a lo realmente importante”.

“El presupuesto crece desde la prudencia financiera. Los ingresos hablan de una buena gestión y de un endeudamiento anecdótico. Los presupuestos tienen de las transferencias del estado 149 millones de euros”, ha indicado Esteban, señalando también “la aportación de la Junta de Castilla y León” con un “1,38 millones de euros de los ayuntamientos”.

“Nuestra consigna es dar el máximo a los ayuntamientos exigiéndoles la mínima aportación posible. Presentamos con solvencia las cuentas”, ha explicado.

Ha añadido que “mientras otros optan por el inmovilismo y aumentar la presión fiscal” desde la Diputación de Valladolid se “apoya a las familias con congelación de tasas y precios públicos”.

David Esteban ha señalado que la “deuda en 2023 era de 18,8 millones que bajó en 2025 a 10,3 millones, a 8,4 en 2026 y “alcanzará los 6,5 millones en 2027” añadiendo que el periodo medio de pago es de “19,77 días”.

“Estas cuentas cuentan con déficit cero”, ha explicado, añadiendo que “en 2027 se espera un superávit de 7,5 millones con 156,4 millones de techo de gasto”, ha añadido Esteban.

Es un presupuesto que “brinda certidumbre” con “medidas para una mejor eficacia de gestión primando el bienestar de los vecinos de nuestros pueblos”.

“Presupuesto que mejorará oportunidades en una provincia llena de oportunidades. Que estas cuentas contribuyan a ello”, ha finalizado Esteban.

Conclusiones

Para el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, se trata de unas cuentas que “combinan el refuerzo de los servicios públicos con nuevas inversiones y actuaciones dirigidas a responder a las necesidades presentes y futuras de la provincia”.

Unas cuentas provinciales que “mantienen además su compromiso con las personas mayores y dependientes” con el “acompañamiento a las familias” para “ofrecer además oportunidades a los jóvenes” y que “colabora con quienes generan actividad económica y empleo” para “facilitar a los alcaldes y alcaldesas los recursos necesarios para mejorar sus pueblos”.

El presidente de la Diputación ha señalado que el presupuesto “proporciona los instrumentos para avanzar”, aunque ha subrayado que lo fundamental es trabajar conjuntamente con los municipios para que las inversiones y las actuaciones previstas se conviertan en realidades que mejoren la vida de los ciudadanos.

El pleno se celebrará el 25 de noviembre para la presentación de estos presupuestos, como ha añadido Conrado Íscar.

“Estamos por y para ayudar a ayuntamientos y personas. Es día para pedir, por una vez, una financiación justa para las entidades locales. Es buen momento de volverlo a exigir”, ha finalizado el presidente.