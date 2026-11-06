Imagen del Restaurante Puerto Chico y del comunicado. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Cierra el restaurante Puerto Chico tras fallecimiento de Teresa: “Era un proyecto de las dos y sin ella no tiene sentido”

El restaurante Puerto Chico en Valladolid ha anunciado su “cierre definitivo” tras el fallecimiento de Teresa Cordero, una de las dueñas del negocio, el pasado 22 de octubre dejando un gran luto en el mundo hostelero de Valladolid.

“Cerramos el 5 de octubre. Desde el accidente de Teresa. El 22 falleció. Después de mucho pensarlo cerramos de forma definitiva. Era un proyecto de las dos y sin ella no tiene sentido. Ahora estamos pendientes de que alguien quiera el traspaso”, afirma Isabel González, de 51 años y la otra dueña del negocio junto a Teresa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Teresa Cordero tenía 65 años. Isabel González 51. Las dos abrieron su negocio hostelero el 1 de septiembre de 2017. Contaba con nueve años de vida y ellas eran las dueñas del establecimiento hostelero.

En las redes sociales han publicado un emotivo comunicado para anunciar el cierre del local este jueves, 5 de noviembre.

Comunicado de despedida

“Hoy nos toca despedirnos de algo que durante tantos años ha sido más que un negocio. Detrás de estas puertas quedan horas de trabajo, sacrificios, ilusiones, sueños compartidos y una vida entera de momentos”, han señalado desde el restaurante.

Han añadido que “sobre todo queda una historia construida entre dos personas que un día decidieron caminar juntas y dar forma a algo muy especial”.

“Fue nuestro sueño, nuestra ilusión, nuestro proyecto… nuestro niño. Algo que nació de dos personas que pusieron en él mucho más que trabajo. Pusieron el corazón, la vida y una parte enorme de sí mismas. Lo cuidamos, lo hicimos crecer y lo llenamos de ilusiones, esfuerzo y cariño”, añade el escrito.

Sin embargo, apuntan y señalando al fallecimiento de Teresa Cordero, que “la vida, a veces, cambia nuestros planes de la manera más inesperada y dolorosa”.

“Hoy Tere ya no está, y su ausencia lo ha cambiado todo. Isa se queda, pero no puede continuar sin ella. Porque hay proyectos que nacieron para compartirse, sueños que tenían sentido porque se construyeron juntas y lugares a los que les falta una parte de su alma cuando una de las personas que les dieron vida ya no está”, sigue el comunicado.

Por esto “llega el momento de cerrar esta etapa” y “no porque se haya acabado el amor por lo que construimos”, añaden, sino “porque hay ausencias que pesan demasiado y porque hay historia que, sencillamente, no se pueden continuar de la misma manera”.

Han dado gracias “de corazón a los clientes” por “cada visita, cada conversación, sonrisa, celebración y momento compartido” y también por “la confianza, fidelidad y habernos permitido formar parte, aunque fuera un poquito, de vuestras vidas”.

“Nos llevamos mucho más de lo que jamás imaginábamos cuando comenzamos esta aventura: personas maravillosas y recuerdos imborrables y el cariño de quienes, durante tantos años, habéis hecho que nuestro trabajo tuviera sentido”, apuntan.

También agradecen a las personas que han formado parte del equipo de Puerto Chico y a quienes han compartido con Isabel y Teresa “esfuerzos, alegrías y tantos momentos”.

“Hoy cerramos las puertas con nostalgia, con emoción y con la satisfacción de haberlo dado todo. Nuestro sueño se ha visto truncado antes de lo que imaginábamos, pero nadie podrá borrar lo que construimos juntas, todo lo que vivimos, ni el amor con el que lo hicimos crecer”, añaden.

Apuntan que “los lugares pueden desaparecer, los negocios pueden cerrar y las etapas pueden terminar, pero lo que se ha vivido con el corazón permanece para siempre”.

“Hay sueños que no llegan al final que imaginábamos, pero eso no les resta ni un poquito de lo maravillosos que fueron mientras vivimos. Este siempre será nuestro proyecto, nuestra ilusión y nuestra historia. Y, aunque hoy toque decir adiós, una parte de nosotras se quedará para siempre entre estas paredes. Gracias por haber formado parte de nuestra historia”, finalizan.

Todo en un comunicado firmado por Teresa, Isabel y todo el equipo de Puerto Chico que finaliza con un “gracias por tanto y hasta siempre”.