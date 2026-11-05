Buenafuente posa sonriente durante su visita al restaurante. La Criolla

El restaurante donde para a comer Buenafuente: tiene famosas tablas de carne y pescado y un buen lechazo

El humorista y presentador Andreu Buenafuente ha hecho una parada gastronómica en Valladolid. Un lugar perfecto para poder disfrutar de los manjares de la tierra.

El comunicador ha visitado uno de los restaurantes más conocidos de la capital vallisoletana, que ha querido compartir el encuentro con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Hace unos días tuvimos el placer de recibir a Andreu Buenafuente, uno de los grandes referentes del humor y la televisión en nuestro país”, ha publicado La Criolla, que ha agradecido al presentador su visita, su cercanía y su amabilidad.

“Fue una alegría tenerlo entre nosotros y compartir un ratito de esos que nos dejan una sonrisa y un bonito recuerdo”, añaden desde el restaurante.

Y por supuesto le vuelven a invitar a venir: 2¡Esperamos volver a verte pronto por aquí!”.

La visita a Valladolid llega en un momento de regreso progresivo a la actividad profesional para Andreu Buenafuente.

El humorista catalán, nacido en Reus en 1965, es uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, con una trayectoria vinculada a programas como 'Buenafuente', 'Late Motiv' o el más reciente 'Futuro imperfecto', emitido en La 1 de Televisión Española.

A finales de noviembre de 2025, el comunicador anunció un parón temporal en su agenda por prescripción médica y exceso de carga laboral.

La decisión le llevó a detener varios de sus compromisos profesionales, entre ellos las grabaciones de televisión y el programa de radio que presenta junto a Berto Romero.

Su regreso comenzó en febrero de 2026, cuando retomó las emisiones de 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER. Además, durante este año ha participado en el rodaje de 'El otro mundo', continuación de la serie 'El otro lado', creada y protagonizada por Berto Romero.

En los últimos meses, Buenafuente ha ido recuperando su presencia en distintos proyectos audiovisuales, manteniendo su habitual vínculo con el humor y la televisión.

Un restaurante histórico

El establecimiento elegido por Buenafuente para su visita es La Criolla, situado en la calle Calixto Fernández de la Torre, número 2, a escasos metros de la Plaza Mayor de Valladolid.

Detrás de este negocio se encuentra Francisco Martínez, conocido como Paco el de la Criolla entre sus clientes y amigos del mundo de la hostelería.

Su historia está ligada a los fogones desde sus primeros años, cuando aprendió el oficio en el bar familiar siguiendo las enseñanzas de su madre.

En 1983 tomó las riendas de La Criolla, un antiguo bar de una de las tradicionales zonas de tapeo de la ciudad.

El crecimiento llegó pronto. En apenas tres años, el restaurante ya contaba con otros dos comedores, dedicados al escritor Miguel Delibes y al folclorista Joaquín Díaz.

Con el paso del tiempo, La Criolla amplió este particular homenaje a figuras de Valladolid con espacios dedicados a personalidades como Rosa Chacel, Lola Herrera, Roberto Domínguez y Concha Velasco.

Una forma de unir gastronomía, arte y cultura que ha marcado la personalidad de este restaurante durante décadas.

Qué comer

Uno de los principales atractivos gastronómicos de La Criolla son sus tablas variadas, una propuesta que comenzó a popularizar el restaurante desde sus primeros años y que sigue formando parte de su identidad.

Entre las opciones que aparecen en su carta se encuentra la tabla mixta, que reúne chuletillas de lechazo, langostinos, calamares, chipirones, lomo ibérico, solomillo y croquetas.

También cuenta con una tabla variada que combina chuletillas de lechazo, setas, lomo ibérico, solomillo, langostinos, espárragos y croquetas.

La oferta gastronómica va más allá de estas elaboraciones.

El restaurante dispone de una carta en la que tienen cabida los embutidos ibéricos, las verduras de temporada, las legumbres, los mariscos, los arroces, las carnes y los pescados.

En su barra también se pueden encontrar propuestas para tapear, con raciones, canapés y platos tradicionales.

Entre las elaboraciones que destaca el propio establecimiento figuran los callos, las manitas de lechazo y la carrillera al Oporto con peras, además de una selección de mariscos.

La cocina castellana y los productos de la tierra también tienen un papel protagonista, con platos como el lechazo asado, una de las referencias gastronómicas de Valladolid.