El récord del restaurante de los hermanos Martín Quiroga: en 28 horas les han reservado todas las mesas de 2027

¿Qué tiene un restaurante de cuatro mesas para que haya personas dispuestas a esperar 24 horas en la calle con tal de conseguir una reserva?

En el Martín Quiroga, en Valladolid, la pregunta se repite cada primer martes de noviembre. Ese día se abre la agenda del año siguiente y comienza la cuenta atrás para no quedarse sin sitio.

Esta vez ha bastado un día y cuatro horas. En apenas 28 horas, los hermanos Nicanor y Marcos han cubierto todas las reservas de 2027, desde enero hasta diciembre.

Un año entero para un pequeño local de 80 metros cuadrados en el número 17 de la calle San Ignacio.

Nicanor tiene 53 años y Marcos, 51. Se definen como autodidactas, trabajadores y amantes de la comida y de su profesión.

Acumulan cuatro décadas en la hostelería, una experiencia sobre la que levantaron este negocio en 2011.

El Restaurante Martín Quiroga en Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En el restaurante también trabaja su hermana. La familia forma parte de su día a día y del propio nombre del establecimiento: Martín por su padre, José; Quiroga por su madre, Dolores. “Sin ellos no estaríamos aquí”, resume Nicanor.

Quince años después de abrir, han conseguido que sentarse a una de sus cuatro mesas requiera planificación y, en algunos casos, una larga espera antes incluso de tener fecha para comer.

Para buscar las razones de semejante expectación hay que mirar hacia su cocina. No tienen carta. Su propuesta combina platos fijos con elaboraciones de temporada y nuevas creaciones para que quienes regresan encuentren también motivos para dejarse sorprender.

El carpaccio de gambas, los chipirones con pesto verde y las setas figuran entre los platos que mencionan al hablar de su cocina.

No hay una única especialidad que se imponga durante todo el año: el protagonismo cambia con la temporada y con los productos que llegan a sus manos.

Esa forma de trabajar les permite mantener elaboraciones reconocibles e incorporar otras con las que despertar la curiosidad del comensal. Nicanor explica que buscan evitar que los clientes se aburran.

En un restaurante al que muchos quieren volver, renovar ese interés forma parte del oficio.

El precio medio se sitúa entre los 40 y los 50 euros por persona. Es la propuesta con la que han logrado completar la agenda de todo un año cuando todavía quedan casi dos meses para estrenarlo.

“Ha habido personas que han estado esperando 24 horas, del lunes al martes, para tener su reserva asegurada”, cuenta Nicanor a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La escena se ha repetido este martes, 3 de noviembre. Los clientes conocen el sistema: las reservas se abren siempre el primer martes de ese mes y se hacen presencialmente.

Es la manera que han encontrado los hermanos de gestionar una demanda que, por teléfono, acabaría colapsando la línea.

Las cuatro mesas del Restaurante Martín Quiroga en Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La mayoría de quienes consiguen mesa son de Valladolid. A los clientes de fuera de la provincia les resulta más difícil llegar a tiempo. Aquí, la decisión de conocer el restaurante no se resuelve llamando unos días antes.

Las dimensiones del comedor ayudan a entender por qué las plazas vuelan. Solo hay cuatro mesas. Pero la espera que se forma en la calle habla también de la confianza que los hermanos han construido desde que abrieron sus puertas.

“Las colas nos sorprenden y estamos muy agradecidos por todas las personas que confían en nosotros a lo largo de este tiempo de actividad”, reconoce Nicanor.

Detrás de la expectación hay un comedor pequeño, una cocina que cambia con las estaciones y dos hermanos que han hecho de su oficio un proyecto familiar. La respuesta de los clientes vuelve a darles un año entero de trabajo por delante.

Su intención es continuar como hasta ahora. Seguir cocinando, incorporar platos y cuidar una propuesta que ha logrado algo poco habitual: que haya quien pase 24 horas esperando para reservar una comida que todavía tardará meses en llegar.