Montaje de imágenes de un tren Avant de Valladolid y el abogado Jaime Sanz. Rubén Cacho (ICAL) y cedida.

Jaime, afectado por la avería de un Avant de Valladolid a Madrid: "Me puse música y cerré los ojos por miedo"

A Jaime Sanz Fernández-Soto la jornada laboral de este jueves se le torció antes de cruzar los tornos de la estación de Valladolid-Campo Grande. Con un billete comprado a última hora para el tren Avant de las 7:55 horas con destino a Madrid-Chamartín —donde le esperaba un congreso sobre ‘Familia y Sucesiones’ en el Icam..

Este letrado vallisoletano se topó al llegar con una imagen de auténtico colapso: los andenes estaban sepultados por una multitud de viajeros atrapados.

Renfe acababa de suspender el tren de las 7:27 horas por una “una incidencia técnica puntual del tren".

Así, según comunicó Renfe a este medio, para poder llevar a los viajeros a destino, se “ha reubicado a los viajeros en otras circulaciones que llegaban a horas bastante aproximadas a la estación de Madrid-Chamartín, a horas similares a las que tendría que llegar el tren que no ha salido hoy".

La solución fue dar prioridad de embarque al pasaje de las 7:55 horas para, veinte minutos después y con el convoy a medio llenar, autorizar la entrada en tromba de todos los afectados por la cancelación y los retrasos.

El resultado fue un tren abarrotado al límite de su capacidad, gente apelotonada en los pasillos y una salida que no se efectuó hasta las 8:25 horas en los trenes, acumulando finalmente más de media hora de retraso al llegar a la capital de España.

"El primer vagón asusta"

Pero más allá del quebradero de cabeza logístico y los minutos perdidos, lo que flota cada mañana en los vagones de la alta velocidad es la psicosis.

A Jaime le asignaron asiento en el vagón de cabeza, el número 8, una ubicación que en los tiempos que corren no transmite precisamente tranquilidad a los usuarios habituales.

"Cuando he visto que iba en el primer vagón no me ha hecho ninguna gracia. No dejas de pensar en la cabecera, en los accidentes... Pensé seriamente en irme de pie al tercer o cuarto vagón por si acaso", confiesa Jaime aún con la tensión en el cuerpo.

Ante la masa de gente que llenaba el tren y la imposibilidad de reubicarse de forma cómoda, la única salida fue evadirse de la realidad durante la hora de trayecto: "Al final le puse música al móvil y cerré los ojos. Para que se pasase lo antes posible, así de claro te lo digo".

"Prefiero viajar de pie"

El testimonio de este abogado no es un caso aislado, sino el reflejo de una amarga rutina entre los cientos de profesionales que dependen a diario de la línea Valladolid-Madrid para trabajar.

"La gente que iba en el tren era gente trabajadora. Y el sentimiento generalizado es de miedo, incertidumbre y no saber qué va a pasar. Miras si la vía está bien soldada, piensas en el maquinista... Es tremendo que hayamos llegado a esta situación de estar todo el mundo acojonado", se lamenta.

La desconfianza es tal que Jaime ya ha tomado decisiones drásticas para sus próximos desplazamientos. De cara a un viaje inminente a Barcelona ha descartado de plano la alta velocidad: "Tengo otro vuelo y voy en avión, no voy en tren".

Y para sus ineludibles trayectos a Madrid de la próxima semana, lo tiene claro, aunque roce lo paranoico: "Prefiero ir una hora de pie en el tercer o cuarto vagón por si pasa algo, antes que sentado en los vagones de punta".

Una radiografía demoledora sobre cómo la avería de una máquina termina por averiar también la tranquilidad de quienes viajan en ella.