Administración de loterías que ha repartido el premio de La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

La Primitiva deja una lluvia de billetes en Valladolid y el bote del sorteo crece a los 5,5 millones de euros

En el sorteo de La Primitiva de este jueves, 5 de noviembre, no existen acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) ni tampoco de seis aciertos.

El fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 5.500.000,00 euros.

De segunda categoría, cinco aciertos y el complementario, existen siete boletos acertantes que se van a llevar 26.281,65 euros.

Uno de ellos ha sido sellado en Valladolid, en concreto en la administración ubicada en la calle Portillo de Balboa, 17.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 08-04-32-15-09-31, con el complementario el 2 y el reintegro el 3. El JOKER ha sido el 6539402.