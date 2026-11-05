Óscar Puente sí estará en las papeletas del PSOE en Valladolid y serán válidos los votos con su nombre tachado

El nombre del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, finalmente figurará en las papeletas del PSOE al Congreso por Valladolid en las elecciones generales del 29-N.

La Junta Electoral de Valladolid ha ratificado este jueves que Puente aparecerá encabezando la lista socialista al Congreso pese a haber renunciado, ya que la decisión se hizo pública el martes 3 de noviembre, cuando los nombres ya habían sido proclamados oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, acepta su renuncia y adopta esta decisión pese a que Ferraz tramitara ayer formalmente la solicitud para retirarlo de la lista. Una decisión que se tomó desde la dirección del PSOE para tratar de evitar confusiones entre los votantes.

En su resolución, el órgano electoral desestima la petición formulada por la dirección socialista para suprimir el nombre de Puente antes de imprimir las papeletas, como así lo establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Para denegar la modificación, la Junta Electoral ha aplicado la doctrina general de la "inmodificabilidad de las papeletas" tras la proclamación de candidaturas, fundamentando su dictamen en precedentes jurídicos de 1986 y 1996.

Ante la posibilidad de que votantes introduzcan papeletas con el nombre de Óscar Puente tachado para reflejar su renuncia, la Junta ha señalado que se considerarán válidos estos votos.

La LOREG también indica que cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan tras la publicación en el BOE se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y por los suplentes.

Así, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hasta entonces número dos de la lista socialista, pasa a encabezar automáticamente la lista al Congreso, mientras que el resto de integrantes avanzan un puesto.

Tras ella figuran José Domingo Castaño, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo y como suplentes María Nieves Gómez Muñoz, Luis Manuel Pascual y María Aranda.