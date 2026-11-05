Noemí Hernández Hidalgo, nueva alcaldesa de La Cistérniga. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Noemí Hernández, nueva alcaldesa de La Cistérniga tras prosperar la moción de censura: “Estoy ilusionada y con ganas”

Noemí Hernández Hidalgo, la edil centrista, es desde este jueves, 5 de noviembre, la nueva alcaldesa de La Cistérniga, tras prosperar la moción de censura presentada por la oposición contra el, hasta ahora regidor, Alberto Redondo del PP.

La moción de censura ha salido adelante con los votos a favor de la nueva alcaldesa, en representación de la Coalición de Centro Democrático, de los tres ediles del PSOE, los dos de Izquierda Unida y la de la ‘expopular’ y ahora en el Grupo Mixto, Milagros Sastre.

Todo frente a los votos en contra de los cuatro representantes del PP, entre ellos Alberto Redondo y la abstención de los dos concejales de Vox.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Noemí Hernández Hidalgo, de 45 años, que lleva 15 años en el partido, ha señalado que “esta es una oportunidad para trabajar por el municipio”.

“Estoy muy ilusionada y con muchas ganas. Contenta y a por ello”, ha afirmado la nueva alcaldesa de La Cistérniga.

La localidad vallisoletana estrena alcaldesa a pocos meses de que, en mayo de 2027, se celebren unas nuevas elecciones municipales.